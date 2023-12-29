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Altının kilogram fiyatı 1 milyon 960 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 960 bin liraya geriledi.

Oluşturma Tarihi 29 Aralık 2023 16:59

Son Güncelleme Tarihi 29 Aralık 2023 16:59

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 960 bin lira, en yüksek 2 milyon 45 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 3,4 azalışla 1 milyon 960 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 30 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 2 milyar 932 milyon 333 bin 576,42 lira, işlem miktarı ise 1.485,53 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 171 milyon 744 bin 69,58 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Uğuras Kıymetli Madenler ile Türk Ekonomi Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 2.030.000,00 2.135,00
En Düşük 1.960.000,00 2.045,00
En Yüksek 2.045.000,00 2.149,00
Kapanış 1.960.000,00 2.135,15
Ağırlıklı Ortalama 2.029.565,22 2.077,77
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.932.333.576,42
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.485,53
Toplam İşlem Adedi 18

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