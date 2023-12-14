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Altının kilogram fiyatı 1 milyon 961 bin 126 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 961 bin 126 liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 14 Aralık 2023 16:29

Son Güncelleme Tarihi 14 Aralık 2023 16:29

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 882 bin lira, en yüksek 1 milyon 975 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 7 artışla 1 milyon 961 bin 126 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 835 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 459 milyon 909 bin 227 lira, işlem miktarı ise 1.301,36 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 469 milyon 532 bin 770 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.835.000,00 1.980,00
En Yüksek 1.882.000,00 1.970,00
En Yüksek 1.975.999,50 2.104,10
Kapanış 1.961.126,00 2.020,50
Ağırlıklı Ortalama 1.905.299,12 2.016,59
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.459.909.227,14
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.301,36
Toplam İşlem Adedi 43

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