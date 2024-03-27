CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı 2 milyon 408 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 408 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 408 bin liraya çıktı.

Oluşturma Tarihi 27 Mart 2024 17:01

Son Güncelleme Tarihi 27 Mart 2024 17:01

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 300 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 450 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,5 artışla 2 milyon 408 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 350 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 954 milyon 533 bin 432,88 lira, işlem miktarı ise 2.122,48 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 956 milyon 875 bin 832,16 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile Ziraat Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 2.350.000,00 2.309,50
En Düşük 2.300.000,00 2.156,88
En Yüksek 2.450.000,00 2.317,05
Kapanış 2.408.000,00 2.188,00
Ağırlıklı Ortalama 2.389.740,79 2.241,04
Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.954.533.432,88
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.122,48
Toplam İşlem Adedi 80

İlginizi Çekebilir
Avustralya’da TÜFE beklentilerin aksine sabit kaldı Avustralya'da TÜFE beklentilerin aksine sabit kaldı 27 Mart 2024 09:17
S&P ABD ekonomisinde güçlü büyüme bekliyor S&P ABD ekonomisinde güçlü büyüme bekliyor 27 Mart 2024 09:15
SWIFT dijital para birimlerini mevcut finansal sisteme bağlayacak SWIFT dijital para birimlerini mevcut finansal sisteme bağlayacak 27 Mart 2024 09:12
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 27 Mart 2024 09:12
Fed’in geçen yılki faaliyet zararı 114,3 milyar dolar Fed'in geçen yılki faaliyet zararı 114,3 milyar dolar 27 Mart 2024 09:03
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 27 Mart 2024 10:00
Visa ve Mastercard anlaşmaya vardı Visa ve Mastercard anlaşmaya vardı 27 Mart 2024 09:02
Çin ABD’yi DTÖ’ye şikayet etti Çin ABD'yi DTÖ'ye şikayet etti 27 Mart 2024 09:00
Yen 1990’dan bu yana en düşük seviyeyi gördü Yen 1990'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü 27 Mart 2024 08:59
S&P, Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti S&P, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti 27 Mart 2024 08:57
BOJ üyesi Tamura: Yavaş ve istikrarlı ilerlememiz gerekli BOJ üyesi Tamura: Yavaş ve istikrarlı ilerlememiz gerekli 27 Mart 2024 08:57
ABD’den KuCoin’e kara para aklama suçlaması ABD'den KuCoin'e kara para aklama suçlaması 27 Mart 2024 08:53
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.008,44
%0,8444
ALTIN
1.003,08
%0,3078
DOLAR
1.001,42
%0,142
EURO
1.001,37
%0,1368
BORSA
1.171,00
%17,0995
ALTIN
1.126,12
%12,6123
DOLAR
1.125,48
%12,5479
EURO
987,63
%-1,2369
BORSA
1.240,44
%24,0441
ALTIN
1.137,13
%13,7125
DOLAR
1.153,85
%15,3846
EURO
944,86
%-5,5142
BORSA
2.095,69
%109,5688
ALTIN
1.742,32
%74,2315
DOLAR
1.783,01
%78,3005
EURO
1.752,68
%75,2676
BORSA
BİST En Aktif Hisseler