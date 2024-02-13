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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 63 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 63 bin liraya çıktı.

Oluşturma Tarihi 13 Şubat 2024 17:14

Son Güncelleme Tarihi 13 Şubat 2024 17:14

Altın piyasasında en düşük 2 milyon lira, en yüksek 2 milyon 63 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 artışla 2 milyon 63 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 57 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 411 milyon 440 bin 429,24 lira, işlem miktarı ise 1.186,20 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 428 milyon 355 bin 178,72 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafinerisi, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese ve İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 2.057.500,00 2.002,00
En Düşük 2.000.000,00 2.004,60
En Yüksek 2.063.100,00 2.088,50
Kapanış 2.063.000,00 2.085,10
Ağırlıklı Ortalama 2.030.137,55 2.065,56
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.411.440.429,24
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.186,20
Toplam İşlem Adedi 57

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DOLAR
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%-0,4648
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1.032,59
%3,2585
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%5,9387
EURO
1.065,65
%6,5653
DOLAR
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%4,0475
BORSA
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%9,3823
ALTIN
1.086,09
%8,6088
EURO
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