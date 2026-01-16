CANLI BORSA
Altının kilogram fiyatı arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 6 milyon 500 bin liraya çıktı.

Oluşturma Tarihi 16 Ocak 2026 16:49

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 490 bin lira, en yüksek 6 milyon 510 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 artışla 6 milyon 500 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 483 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 121 milyon 5 bin 502,38 lira, işlem miktarı ise 1101,47 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 763 milyon 99 bin 270,46 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.483.000,00 4.680,00
En Düşük 6.490.000,00 4.570,00
En Yüksek 6.510.000,00 4.692,00
Kapanış 6.500.000,00 4.600,00
Ağırlıklı Ortalama 6.499.551,02 4.654,90
Toplam İşlem Hacmi (TL) 7.121.005.502,38
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.101,47
Toplam İşlem Adedi 51

