Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 5 milyon 767 bin liraya düştü.

Oluşturma Tarihi 27 Ekim 2025 16:45

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 740 bin lira, en yüksek 5 milyon 860 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,4 azalışla 5 milyon 767 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 5 milyon 850 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 507 milyon 806 bin 536,87 lira, işlem miktarı ise 609,38 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 53 milyon 133 bin 135,97 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Türkiye Emlak Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 5.850.000,00 4.335,50
En Düşük 5.740.000,00 4.260,00
En Yüksek 5.860.000,00 4.320,40
Kapanış 5.767.000,00 4.268,50
Ağırlıklı Ortalama 5.763.325,18 4.280,82
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.507.806.536,87
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 609,38
Toplam İşlem Adedi 56

BİST En Aktif Hisseler