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Altının kilogram fiyatı yükseldi

Standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 625 bin liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2024 17:03

Son Güncelleme Tarihi 17 Nisan 2024 17:03

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 625 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 607 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 630 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,2 artışla 2 milyon 625 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 595 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 453 milyon 71 bin 103,17 lira, işlem miktarı ise 944,39 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 460 milyon 393 bin 141,37 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, Zirve Değerli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Garanti BBVA olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 2.595.000,00 2.370,00
En Düşük 2.607.000,00 2.400,60
En Yüksek 2.630.000,00 2.600,00
Kapanış 2.625.000,00 2.400,60
Ağırlıklı Ortalama 2.627.642,62 2.490,38
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.453.071.103,17
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 944,39
Toplam İşlem Adedi 41

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