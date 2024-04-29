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Pay senedi yatırımcı sayısı arttı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı geride kalan haftada arttı.

Oluşturma Tarihi 29 Nisan 2024 08:58

Son Güncelleme Tarihi 29 Nisan 2024 08:58

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından açıklanan yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 26 Nisan ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 518 bin 105 kişi arttı. Pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 742 bin 419 seviyesinden 8 milyon 260 bin 524'e yükseldi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 13,1 trilyon TL'den 13,54 trilyon TL'ye çıktı.

26.04.2024 19.04.2024 12.04.2024 5.04.2024
Hesap Sayısı 81.146.290 80.980.138 80.586.803 80.494.819
Yatırımcı Sayısı 34.949.444 34.912.788 34.825.186 34.803.762
Bakİyeli Hesap Sayısı 15.889.801 15.279.785 16.025.940 16.048.872
Bakiyeli Yatırımcı Sayısı 11.446.150 10.967.933 11.597.453 11.619.777
Yatırım Fonu Yatırımcı Sayısı 4.818.121 4.818.121 4.780.765 4.760.407
Pay Senedi Yatırımcı Sayısı 8.260.524 7.742.419 8.455.678 8.488.136
Menkul Kıymet(TL) 17,11t 16,6t 16,74t 16,24t
Pay Senedi(TL) 13,54t 13,1t 13,28t 12,86t
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