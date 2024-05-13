BOJ alacağı devlet tahvili miktarını azalttı

Japonya Merkez Bankası (BOJ) satın almayı teklif ettiği Japon devlet tahvili miktarını azalttı. BOJ, vadesine 5-10 yıl kalan tahviller için teklif miktarını 24 Nisan'daki bir önceki operasyondaki 475 milyar yenden 425 milyar yene düşürdü. BOJ daha önce 400-550 milyar yen tutarında alım yapıyordu.

10 YILLIK JGB GETİRİSİ YÜKSELDİ

10 yıllık JGB getirisi 2,5 baz puan artarak %0,93'e yükseldi. İki yıllık faiz 0,5 baz puan artışla %0,32'ye yükselerek Temmuz 2009'dan bu yana görülmemiş bir seviyeye ulaştı.