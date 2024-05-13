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Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri arttı

Rusya Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Rusya’nın petrol ve doğal gazdan elde ettiği bütçe gelirlerinin yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82,2 artarak 4,2 trilyon rubleye (yaklaşık 45,7 milyar dolar) yükseldi.

Oluşturma Tarihi 13 Mayıs 2024 12:37

Son Güncelleme Tarihi 13 Mayıs 2024 12:37

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin ocak-nisan dönemi bütçe gelir ve giderlerine ilişkin detaylara yer verildi. Açıklanan verilere göre, Rusya'nın bütçe gelirleri söz konusu dönemde 2023'ün aynı dönemine oranla yüzde 50,1 artarak 11,7 trilyon rubleye, bütçe giderleri yüzde 21,5 artarak 13,2 trilyon rubleye yükseldi. Böylelikle ülke bütçesi 1,5 trilyon ruble açık verdi.

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yılın ilk 4 ayında yüzde 82,2 artarak 4,2 trilyon rubleye, petrol ve doğal gaz dışı gelirleri ise yüzde 36,8 artarak 7,5 trilyon rubleye yükseldi.

MAKROEKONOMİK VE FİNANSAL İSTİKRAR DESTEKLENECEK

Açıklamada, bütçe gelir ve giderlerine yönelik adımların 2025'te bütçe dengesini sağlamlaştıracağına işaret edilerek, orta vadede bütçe sistemindeki ve Rusya'nın makroekonomik ve finansal istikrarının destekleneceği vurgulandı.

Dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz ihracatçılarından Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da kaybettiği pazar payını iç piyasa ve Asya'da telafi etmek istiyor.

Rus enerji şirketleri Asya pazarına ihracat için ülkenin doğusundaki lojistik altyapı yatırımlarını son dönemde artırdı.

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