Petrol geriliyor! Biden’dan benzin fiyatı hamlesi! 22 Mayıs 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

BRENT PETROL TALEP ENDİŞELERİYLE GERİLEDİ

Brent petrolün varil fiyatı 82,17 dolara geriledi. Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 480 bin varil arttığını öngördü. Stoklardaki artış öngörüsü, ülkede talebin zayıfladığına işaret ederek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl ilk faiz indirimini gerçekleştireceğine ilişkin iyimserlik sürerken, bir yandan Fed yetkililerinin faiz indirimine ilişkin aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmesi petrol piyasalarında talep endişelerini artırıyor.

Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı arz endişelerin azalması ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in ekonomik görünümüne ilişkin belirsizlikler de petrol fiyatlarındaki hareketliliğin diğer nedenleri arasında yer alıyor.