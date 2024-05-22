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Haberler Fotohaber Petrol geriliyor! Biden'dan benzin fiyatı hamlesi! 22 Mayıs 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 11:38

Petrol geriliyor! Biden'dan benzin fiyatı hamlesi! 22 Mayıs 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

Benzin ve mazot fiyatı üzerinde belirleyici olan Brent petrol, ABD'deki petrol talebine ilişkin endişelerle geriledi. Söz konusu artışlar sonrasında ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin benzin fiyatı için yeni bir hamle yapacağı duyuruldu. Peki en son 2 hafta önce değişen benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni indirim, zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Petrol geriliyor! Biden’dan benzin fiyatı hamlesi! 22 Mayıs 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

Akaryakıt fiyatları için araç sahipleri en son 2 hafta önce sektör temsilcilerinden çifte indirim olacağı haberini almıştı. Peki benzin ve mazot fiyatı için yakın zamanda yeni bir indirim, zam var mı? Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası Biden yönetimi benzin fiyatı hakkında ne tür açıklamalarda bulundu? Merak edilenler yanıt buldu.

Petrol geriliyor! Biden’dan benzin fiyatı hamlesi! 22 Mayıs 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

BRENT'teki dalgalanmalardan etkilenen motorin fiyatları ve benzin fiyatı, 2 hafta önce gelen çifte indirim ile geriledi. Geçtiğimiz hafta EPDK kararı ile aynı tür akaryakıtlarda fiyat farklılığı giderildi ve akaryakıt fiyatları 13 bin bayide güncellendi. Peki yeni güncellemeler var mı? Yani akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olan BRENT'teki gerileme benzin ve mazot fiyatı tarafına yansıdı mı?

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Petrol geriliyor! Biden’dan benzin fiyatı hamlesi! 22 Mayıs 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

BİDEN'DAN BENZİN FİYATI İÇİN YENİ HAMLE

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin yaz sezonunda fiyatları düşürmek amacıyla Kuzeydoğu'daki rezervlerden 1 milyon varil benzini satışa sunacağı bildirildi.

ABD Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Petrol Rezervleri Ofisinin Sandy Kasırgası sonrasında oluşturulan Kuzeydoğu Benzin Tedarik Rezervindeki 1 milyon varil (42 milyon galon) benzinin satışı ve tasfiyesi için talepte bulunulduğu duyuruldu. Açıklamada, bunun zamanlamasının benzin fiyatları üzerindeki etkisinin en üst düzeye çıkacak şekilde ayarlandığı ve Amerikalılar bu yaz yola çıkarken fiyatların düşmesine yardımcı olacağı kaydedildi.

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Biden yönetiminin, özellikle sürücüler yaz sezonunda yola çıkarken benzin fiyatlarını düşürmeye odaklandığını belirtti.

Petrol geriliyor! Biden’dan benzin fiyatı hamlesi! 22 Mayıs 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

BRENT PETROL TALEP ENDİŞELERİYLE GERİLEDİ

Brent petrolün varil fiyatı 82,17 dolara geriledi. Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 480 bin varil arttığını öngördü. Stoklardaki artış öngörüsü, ülkede talebin zayıfladığına işaret ederek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl ilk faiz indirimini gerçekleştireceğine ilişkin iyimserlik sürerken, bir yandan Fed yetkililerinin faiz indirimine ilişkin aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmesi petrol piyasalarında talep endişelerini artırıyor.

Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı arz endişelerin azalması ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in ekonomik görünümüne ilişkin belirsizlikler de petrol fiyatlarındaki hareketliliğin diğer nedenleri arasında yer alıyor.

Petrol geriliyor! Biden’dan benzin fiyatı hamlesi! 22 Mayıs 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için herhangi bir indirim, zam yok.

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 42,74 TL
Mazot fiyatı: 40,22 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 43,71 TL
Mazot fiyatı: 41,22 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 43,94 TL
Mazot fiyatı: 41,46 TL

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