CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,29 düşüşle 10.868,11 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 23 Mayıs 2024 10:08

Son Güncelleme Tarihi 23 Mayıs 2024 10:08

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,18 puan ve yüzde 0,29 azalarak 10.868,11 puana indi.

Bankacılık endeksi ve holding endeksi yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,86 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 2,30 ile kimya oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yatay seyirle 10.899,28 puanla günü tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklarının, politika faizinin beklenenden daha uzun bir süre yüksek seviyelerde kalabileceğine işaret etmesine karşın çip üreticisi Nvidia'nın rekor seviyede gelir elde ettiğini açıklamasının ardından karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildiğini söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), düşüş eğilimini sürdürerek 263,1 baz puan ile Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.850 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Talep endişeleri petrol fiyatlarını yükseltti Talep endişeleri petrol fiyatlarını yükseltti 22 Mayıs 2024 09:48
İngiltere’de yıllık enflasyon geriledi İngiltere'de yıllık enflasyon geriledi 22 Mayıs 2024 09:46
Çin AB’ye misilleme yapabilir Çin AB'ye misilleme yapabilir 22 Mayıs 2024 09:26
BoE üyesi Bailey: Piyasalar büyük bir artışa hazırlanmalı BoE üyesi Bailey: Piyasalar büyük bir artışa hazırlanmalı 22 Mayıs 2024 09:22
Fed üyesi Waller: Fed’in iyi enflasyon verisine ihtiyacı var Fed üyesi Waller: Fed'in iyi enflasyon verisine ihtiyacı var 22 Mayıs 2024 09:19
Yeni Zelanda Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu Yeni Zelanda Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu 22 Mayıs 2024 09:15
Japonya’nın ticaret açığı arttı Japonya'nın ticaret açığı arttı 22 Mayıs 2024 09:09
ABD Çin ile mücadelesinde Avrupa’nın desteğini istiyor ABD Çin ile mücadelesinde Avrupa'nın desteğini istiyor 22 Mayıs 2024 09:05
BoE üyesi Bailey: Bir sonraki hamle indirim olacak BoE üyesi Bailey: Bir sonraki hamle indirim olacak 22 Mayıs 2024 09:00
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 22 Mayıs 2024 13:22
Goldman Sachs’tan dikkat çeken ABD doları iddiası Goldman Sachs'tan dikkat çeken ABD doları iddiası 22 Mayıs 2024 08:56
ECB üyesi Nagel: Peş peşe faiz indirimleri beklenmemeli ECB üyesi Nagel: Peş peşe faiz indirimleri beklenmemeli 22 Mayıs 2024 08:51
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,56
%0,156
DOLAR
1.000,00
%0
EURO
1.000,00
%0
BORSA
995,27
%-0,4726
ALTIN
1.109,19
%10,9191
DOLAR
1.109,52
%10,9515
EURO
1.071,35
%7,1349
BORSA
1.262,55
%26,2546
ALTIN
1.120,03
%12,0028
DOLAR
1.137,48
%13,748
EURO
1.124,40
%12,4395
BORSA
1.337,42
%33,7422
ALTIN
1.716,12
%71,6119
DOLAR
1.757,71
%75,7714
EURO
2.421,13
%142,1131
BORSA
2.259,53
%125,9534
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler