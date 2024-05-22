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BoE üyesi Bailey: Piyasalar büyük bir artışa hazırlanmalı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, piyasaların menkul kıymet geri alım operasyonlarında büyük bir artışa hazırlanması gerektiğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2024 09:37

Son Güncelleme Tarihi 22 Mayıs 2024 09:37

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Banka'nın finansal kriz ve pandemi sırasında biriktirdiği rezervleri azaltması nedeniyle piyasaların menkul kıymet geri alım operasyonlarında büyük bir artışa hazırlanması gerektiğini söyledi.

Bailey, BoE'nin niceliksel gevşeme yoluyla yapılan varlık alımlarını "repo" ya da kısa vadeli kredilerle değiştirmek istediğini söyledi.

"PİYASA KENDİNİ BUNA HAZIRLAMAYA DEVAM ETMELİ"

BOE'nin 895 milyar sterlin (1,1 trilyon dolar) seviyesine ulaşan parasal genişleme (QE) portföyünü sonlandırdıktan sonra yapmayı planladığı düzenlemeleri ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan Bailey, bu noktada piyasaların "yolda bazı tümseklere" çarpabileceği uyarısında bulundu. Bailey, "Geleceğe baktığımızda repo operasyonlarımızda önemli bir artış bekliyoruz ve piyasa kendini buna hazırlamaya devam etmeli" dedi.

Bailey, BOE'nin gelecekte merkez bankası rezervlerini ticari bankalar tarafından sağlanan altın gibi teminatlar karşılığında ödünç vermek istediğini de söyledi. Bu, BOE'nin varlık satın almak için bir tür merkez bankası mevduatı olan rezervler yarattığı QE sırasında uygulanan sistemin yerini alacak.

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