Fed üyesi Waller: Fed'in iyi enflasyon verisine ihtiyacı var

Fed Başkan Yardımcısı Christopher Waller, Nisan ayı TÜFE verilerinin "memnuniyet verici" olduğunu ancak Fed'in faiz oranlarını düşürmesi için bir dizi pozitif rapora ihtiyaç olduğunu söyledi.

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'nde konuşan Waller, "İşgücü piyasasında önemli bir zayıflama olmaması durumunda, para politikasının duruşunda bir gevşemeyi desteklemeden önce birkaç ay daha iyi enflasyon verileri görmem gerekiyor" dedi.

Waller, CNBC'ye verdiği demeçte de"Veriler önümüzdeki üç ila beş ay boyunca yumuşamaya devam ederse bunu [faiz indirimini] bu yılın sonunda yapmayı düşünebilirsiniz" diye konuştu.

"EN ERKEN DÖNEMDİR"

Waller, Fed'in gösterge politika faizini talebi yavaşlatacak ve enflasyonu düşürecek kadar yüksek tutmadığı yönündeki endişelere karşı çıkarak, Nisan ayı TÜFE verilerinin %2'lik hedefe doğru ilerlemenin muhtemelen yeniden başladığını gösterdiğini belirterek, "Bu da daha fazla faiz artışına gerek olmadığı anlamına geliyor" dedi.

"Merkez bankacıları asla asla dememeli, ancak veriler enflasyonun hızlanmadığını gösteriyor ve politika faizinde daha fazla artış yapılmasının muhtemelen gereksiz olduğuna inanıyorum" diye konuşan Waller, ekonominin önümüzdeki aylarda yavaşlamasını beklediğini söyledi.

Deutsche Bank'ın baş ABD ekonomisti Matthew Luzzetti, Waller'ın olası bir faiz indirimi için Eylül toplantısını işaret ettiğini söyledi.

"Eğer mesele sadece enflasyon ise, Eylül ayı Fed'in faiz indirimine gitmeyi aktif olarak düşüneceği en erken dönemdir" diye konuşan Luzzetti, Fed'in politikasını gevşetmek için Aralık ayına kadar beklemesini beklediğini söyledi.