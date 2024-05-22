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Çin AB'ye misilleme yapabilir

Çin, yaşanan ticari anlaşmazlıkların tırmanması halinde AB'ye misilleme yapabilir.

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2024 09:27

Son Güncelleme Tarihi 22 Mayıs 2024 09:27

Çin, tırmanma belirtileri gösteren ticaret anlaşmazlığında Avrupa Birliği'ne misilleme yapabileceğini ima etti. Çin devlet medyasına bağlı bir sosyal medya hesabı olan Yuyuan Tantian'da yer alan bir paylaşımda, AB'nin Çinli firmalara yönelik soruşturmaları sürdürmesi halinde Çin'in "büyük olasılıkla karşılık vermek için bir dizi önlem almak zorunda kalacağı" belirtildi.

İTHALATIN SADECE %3'ÜNÜ OLUŞTURDU

Çin devlet medyasında yer alan haberde herhangi bir karşı önlem belirtilmemekle birlikte, AB'nin şarap ve süt ürünleri gibi tarımsal ürünlerin yanı sıra uçak alıcısı olarak Çin'e bel bağladığını belirtildi.

Çin'in Avrupa Birliği Ticaret Odası da bu uyarıyı yineleyerek "Avrupa şarap ve süt ürünleri kendilerini çapraz ateşte bulabilir" dedi.

Bu üç sektör Çin'in geçtiğimiz yıl Avrupa'dan yaptığı ithalatın sadece %3'ünü oluşturdu.

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