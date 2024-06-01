Ethereum ETF için geri adım geldi

Cathie Wood'un şirketi Ark Investment ikinci en büyük kripto para birimi olan Ether'e doğrudan yatırım yapan bir ETF çıkarma konusunda Wall Street'te başlayan yarıştan geri çekildi.

Cuma günü geç saatlerde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulan S-1 olarak bilinen bir izahnameye göre, Ark'ın adı, şirketin 21Shares ile ortaklaşa sunduğu spot-Ether borsa yatırım fonu başvurusundan çıkarıldı. Fonun adı Ark 21Shares Ethereum ETF'den 21Shares Core Ethereum ETF olarak değiştirildi.

SEC GEÇEN HAFTA SPOT ETHER ETF'LERİNİ ONAYLAMIŞTI

Ark Investment'tan Bloomberg'e yapılan açıklamada, "Şu aşamada Ark bir Ethereum ETF sürecine girmeyecek. Yatırımcılarımıza bu yenilikçi teknolojinin tüm faydalarını ortaya çıkaracak şekilde yeni ürünler sunmanın yollarını değerlendirmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

ABD'de ilgili kuruluş SEC geçen hafta spot Ether ETF'lerini onaylamıştı.

23 Mayıs'ta yapılan bir başvuru neticesinde SEC, VanEck, BlackRock, Fidelity, Grayscale, Franklin Templeton, ARK 21Shares, Invesco Galaxy ve Bitwise'ın 19b-4 başvurularını kabul etmişti.

Böylece söz konusu kurumlar, spot Ether ETF'lerini kendi borsalarında listeleyip ve işlem görmesini sağlayabilecek.