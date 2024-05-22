CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi AB'de yeni otomobil satışları hızlı yükseldi

AB'de yeni otomobil satışları hızlı yükseldi

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışı, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 artarak 913 bin 995 adede ulaştı.

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2024 11:17

Son Güncelleme Tarihi 22 Mayıs 2024 11:17

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin nisan ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen ay 2023'ün aynı ayına göre yüzde 13,7 yükselerek 913 bin 995 adet oldu.

Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 36'sı benzinli, yüzde 29,1'i hibrit, yüzde 12,9'u dizel, yüzde 11,9'u elektrikli, yüzde 6,8'i fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 3,3'ü de diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar oldu.

Elektrikli otomobil satışları nisan ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 14,8 artarak 108 bin 552'ye yükseldi.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 6,6 ARTTI

Yeni otomobil satışları nisanda geçen yılın aynı dönemine göre İspanya'da yüzde 23,1, Almanya'da yüzde 19,8, Fransa'da yüzde 10,9, İtalya'da 7,7 arttı.

Yılın ocak-nisan döneminde toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,6 artarak 3 milyon 683 bin 42'ye ulaştı.

Üreticilere göre, nisan ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 254 bin 19 araçla Volkswagen Grubu yaptı.

Volkswagen Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 152 bin 236 otomobil sattı.

Renault Grubu, 101 bin 440 yeni otomobille üçüncü, Toyota Grubu ise 73 bin 135 yeni otomobille dördüncü sırada yer aldı.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalarda gözler Nvidia’nın bilançosuna çevrildi Küresel piyasalarda gözler Nvidia'nın bilançosuna çevrildi 22 Mayıs 2024 08:49
Fed üyelerinden faiz indirimi konusunda sabır mesajı Fed üyelerinden faiz indirimi konusunda sabır mesajı 22 Mayıs 2024 08:46
Koç Holding’ten yeni ’Yapı Kredi’ açıklaması Koç Holding'ten yeni 'Yapı Kredi' açıklaması 22 Mayıs 2024 08:45
Amerikalıların kişisel mali refahları geçen yıl ciddi bir değişim göstermedi Amerikalıların kişisel mali refahları geçen yıl ciddi bir değişim göstermedi 22 Mayıs 2024 08:43
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 22 Mayıs 2024 10:10
Morgan Stanley: Hisse senetlerinde kazanımların iletilmesi için bolca alan var Morgan Stanley: Hisse senetlerinde kazanımların iletilmesi için bolca alan var 22 Mayıs 2024 08:40
Fed üyesi Waller’den faiz mesajı Fed üyesi Waller'den faiz mesajı 21 Mayıs 2024 16:56
Standard Chartered yıl sonu Ethereum tahmini yaptı Standard Chartered yıl sonu Ethereum tahmini yaptı 21 Mayıs 2024 16:56
Şanghay Altın Borsası’nda günlük işlem hacmi 2 katına çıktı Şanghay Altın Borsası'nda günlük işlem hacmi 2 katına çıktı 21 Mayıs 2024 15:54
ABD Hazine Bakanı’ndan Avrupa bankalarına çağrı ABD Hazine Bakanı'ndan Avrupa bankalarına çağrı 21 Mayıs 2024 13:22
New York’ta maaşlar konut fiyatlarına ayak uyduramadı New York'ta maaşlar konut fiyatlarına ayak uyduramadı 21 Mayıs 2024 13:19
Avro Bölgesi’nden 24,1 milyar avroluk ticaret fazlası Avro Bölgesi'nden 24,1 milyar avroluk ticaret fazlası 21 Mayıs 2024 13:03
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.006,20
%0,6201
BORSA
1.000,62
%0,0624
DOLAR
1.000,00
%0
EURO
998,93
%-0,1071
ALTIN
1.077,59
%7,7593
BORSA
1.108,16
%10,8155
DOLAR
1.109,52
%10,9515
EURO
1.288,50
%28,8495
ALTIN
1.130,95
%13,0949
BORSA
1.118,98
%11,8981
DOLAR
1.137,48
%13,748
EURO
1.364,91
%36,491
ALTIN
2.435,24
%143,5244
BORSA
1.714,52
%71,4515
DOLAR
1.757,71
%75,7714
EURO
2.305,97
%130,5973
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler