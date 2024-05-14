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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 değer kazanarak 10.096,60 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 14 Mayıs 2024 14:16

Son Güncelleme Tarihi 14 Mayıs 2024 14:16

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 40,62 puan artışla 10.096,60 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 39,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi yüzde 0,39 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,65 ile spor, en çok gerileyen yüzde 2,10 ile inşaat oldu.

GÖZLER JEROME POWELL'IN SÖZLÜ YÖNLENDİRMELERİNDE

ABD ekonomisinde bugünden itibaren açıklanmaya başlayacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması beklenirken, bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerine çevrildi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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