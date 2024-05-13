BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları Çarşamba güncelleniyor! 13 Mayıs 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 13.05.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
14:24
Akaryakıt fiyatları, EPDK kararı ile Çarşamba günü 13.000 bayide değişecek. Artık aynı tür akaryakıtlarda birden fazla fiyat olmayacak. Bununla beraber benzin ve mazot fiyatı (motorin fiyatları) üstünde belirleyici olan BRENT, Cuma günü 84,53 dolara kadar yükselirken bugün uluslararası piyasalarda 82,63 dolardan işlem görüyor. Araç sahipleri petrolde yaşanan gerilemelerin akaryakıt fiyatları tarafına yansıyıp yansımayacağını merak ediyor. Peki mazot ve benzin fiyatı için indirim, zam var mı? Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar...