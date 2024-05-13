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Haberler Fotohaber BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları Çarşamba güncelleniyor! 13 Mayıs 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 13.05.2024 14:24 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 14:24

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları Çarşamba güncelleniyor! 13 Mayıs 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları, EPDK kararı ile Çarşamba günü 13.000 bayide değişecek. Artık aynı tür akaryakıtlarda birden fazla fiyat olmayacak. Bununla beraber benzin ve mazot fiyatı (motorin fiyatları) üstünde belirleyici olan BRENT, Cuma günü 84,53 dolara kadar yükselirken bugün uluslararası piyasalarda 82,63 dolardan işlem görüyor. Araç sahipleri petrolde yaşanan gerilemelerin akaryakıt fiyatları tarafına yansıyıp yansımayacağını merak ediyor. Peki mazot ve benzin fiyatı için indirim, zam var mı? Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar...

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları Çarşamba güncelleniyor! 13 Mayıs 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol, arz endişeleriyle gerilerken araç sahipleri yeni indirimler gelecek mi merak ediyor. Öte yandan mazot ve benzin fiyatı için alınan yeni kararlar bu Çarşamba akaryakıt istasyonlarında yürürlüğe girecek.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları Çarşamba güncelleniyor! 13 Mayıs 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI ÇARŞAMBA GÜNÜ DEĞİŞİYOR

En son 5 gün önce mazot ve benzin fiyatı için gelen indirim ile gerileyen akaryakıt fiyatları, Çarşamba günü değişecek. Akaryakıt istasyonlarında 95 oktan benzin ve dizel 'Ultra Force-ultra kuvvet', 'Power-güçlü', 'fuelsave-yakıt tasarruflu', 'VMax', 'VPro' gibi ifadelerle fiyat farkı eklenerek satılıyordu. Bu akaryakıtların, yakıt tasarrufu sağladığı, motoru temizlediği, araca ekstra performans kattığı ileri sürülerek normal akaryakıttan daha yüksek bir fiyat konuluyordu. Ancak 'Ultra Force-ultra kuvvet', 'Power-güçlü', 'VPro' gibi ifadelerle fiyat farkı eklenerek yapılan satışlar artık yapılamayacak.

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BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları Çarşamba güncelleniyor! 13 Mayıs 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

PETROLDE FED ETKİSİ

Bununla beraber akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan BRENT tarafında hareketli günler yaşanıyor. Fed yetkilerinin, faiz indirimine gidilmesinin şimdilik gündemde olmadığına dair açıklamaları yatırımcıların petrol talebine iştahını azalttı ve BRENT 82 dolar seviyelerine geriledi. Öte yandan Orta Doğu'da devam eden müzakereler, arz endişelerini azaltarak petrol fiyatlarını düşürücü etkide bulunuyor.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları Çarşamba güncelleniyor! 13 Mayıs 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

PETROL FİYATLARI NEDEN BASKILANIYOR?

1 Haziran'da yapılması planlanan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ Bakanlar Toplantısı'nda grubun gönüllü ham petrol arzı kesintilerine devam edeceği beklentileri, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden olarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları Çarşamba güncelleniyor! 13 Mayıs 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için herhangi bir indirim, zam yok.

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 42,69 TL
Mazot fiyatı: 40,17 TL
LPG fiyatı: 20,97

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