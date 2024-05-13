BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları Çarşamba güncelleniyor! 13 Mayıs 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI ÇARŞAMBA GÜNÜ DEĞİŞİYOR

En son 5 gün önce mazot ve benzin fiyatı için gelen indirim ile gerileyen akaryakıt fiyatları, Çarşamba günü değişecek. Akaryakıt istasyonlarında 95 oktan benzin ve dizel 'Ultra Force-ultra kuvvet', 'Power-güçlü', 'fuelsave-yakıt tasarruflu', 'VMax', 'VPro' gibi ifadelerle fiyat farkı eklenerek satılıyordu. Bu akaryakıtların, yakıt tasarrufu sağladığı, motoru temizlediği, araca ekstra performans kattığı ileri sürülerek normal akaryakıttan daha yüksek bir fiyat konuluyordu. Ancak 'Ultra Force-ultra kuvvet', 'Power-güçlü', 'VPro' gibi ifadelerle fiyat farkı eklenerek yapılan satışlar artık yapılamayacak.