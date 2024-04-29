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Haberler Fotohaber Benzin ve motorin fiyatları ne kadar (29 Nisan 2024 akaryakıt fiyatları)
Giriş Tarihi: 29.04.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 09:52

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar (29 Nisan 2024 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatları 4 gün önce motorin fiyatları için gelen indirim ile geriledi. Bu süreçte mazot ve benzin fiyatı üzerinde etkili olan Brent petrolde aşağı yönlü hareketler devam etti. Araç sahipleri petroldeki gerilemelerin yeni indirimler getirip getirmeyeceğini merak ediyor. Peki sektör temsilcilerinden akaryakıt fiyatları için yeni indirim, zam haberi geldi mi? 29 Nisan 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar 29 Nisan 2024 akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları, BRENT'teki dalgalanmalarla değişiyor. Petroldeki gerileme pompaya da yansıdı. Akaryakıt fiyatları, mazot fiyatı için gelen indirim ile 4 gün önce geriledi. Peki yeni indirim, zam var mı?

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar 29 Nisan 2024 akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI MOTORİNE GELEN İNDİRİM İLE GERİLEDİ

Motorin fiyatları için gelen 1,17 TL'lik indirim ile akaryakıt fiyatları geriledi. Böylece petrol fiyatlarında yaşanan düşüşler pompaya da yansımış oldu. Araç sahipleri benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan Brent petroldeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki petrol piyasasında neler yaşanıyor? Akaryakıta indirim, zam geliyor mu?

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Benzin ve motorin fiyatları ne kadar 29 Nisan 2024 akaryakıt fiyatları

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Orta Doğu'da yapılacak toplantılarda Gazze'de ateşkes sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunacağının vurgulanmasıyla brent petrol yüzde 0,7 azalışla 87,4 dolara indi.

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar 29 Nisan 2024 akaryakıt fiyatları

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için indirim, zam yok.

İstanbul 43,65 TL
Ankara 44,50 TL
İzmir 44,73 TL

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar 29 Nisan 2024 akaryakıt fiyatları

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları için indirim, zam yok.

İstanbul 41,03 TL
Ankara 41,92 TL
İzmir 42,16 TL

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