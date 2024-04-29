Benzin ve motorin fiyatları ne kadar (29 Nisan 2024 akaryakıt fiyatları)

AKARYAKIT FİYATLARI MOTORİNE GELEN İNDİRİM İLE GERİLEDİ

Motorin fiyatları için gelen 1,17 TL'lik indirim ile akaryakıt fiyatları geriledi. Böylece petrol fiyatlarında yaşanan düşüşler pompaya da yansımış oldu. Araç sahipleri benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan Brent petroldeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki petrol piyasasında neler yaşanıyor? Akaryakıta indirim, zam geliyor mu?