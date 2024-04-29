Benzin ve motorin fiyatları ne kadar (29 Nisan 2024 akaryakıt fiyatları)

Giriş Tarihi: 29.04.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
09:52
Akaryakıt fiyatları 4 gün önce motorin fiyatları için gelen indirim ile geriledi. Bu süreçte mazot ve benzin fiyatı üzerinde etkili olan Brent petrolde aşağı yönlü hareketler devam etti. Araç sahipleri petroldeki gerilemelerin yeni indirimler getirip getirmeyeceğini merak ediyor. Peki sektör temsilcilerinden akaryakıt fiyatları için yeni indirim, zam haberi geldi mi? 29 Nisan 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte detaylar...