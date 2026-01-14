Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 465 bin lira, en yüksek 6 milyon 506 bin 985 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,5 artışla 6 milyon 500 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 405 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 649 milyon 175 bin 32,28 lira, işlem miktarı ise 874,61 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 117 milyon 555 bin 977,87 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile BLZ Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: