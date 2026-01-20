CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 654 bin 999 liraya çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 20 Ocak 2026 16:36

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 620 bin lira, en yüksek 6 milyon 654 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,1 artışla 6 milyon 654 bin 999 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 585 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 999 milyon 530 bin 314,96 lira, işlem miktarı ise 1056,69 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 738 milyon 427 bin 669,09 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, QNB Bank, Ziraat Bankası ile Vakıflar Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.585.000,00 4.645,00
En Düşük 6.620.000,00 4.666,15
En Yüksek 6.654.999,00 4.778,00
Kapanış 6.654.999,00 4.680,00
Ağırlıklı Ortalama 6.637.250,83 4.706,95
Toplam İşlem Hacmi (TL) 6.999.530.314,96
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.056,69
Toplam İşlem Adedi 50

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Piyasalarda Grönland kaynaklı negatif fiyatlamalar sürüyor Piyasalarda Grönland kaynaklı negatif fiyatlamalar sürüyor 20 Ocak 2026 09:13
Citi’den Japonya için faiz tahmini Citi'den Japonya için faiz tahmini 20 Ocak 2026 08:44
Çin Merkez Bankası faizleri sabit tuttu Çin Merkez Bankası faizleri sabit tuttu 20 Ocak 2026 08:41
Japonya’da tahvil getirisi yüzde 4’e yükseldi Japonya'da tahvil getirisi yüzde 4'e yükseldi 20 Ocak 2026 08:38
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 19 Ocak 2026 16:43
Rusya 5,6 trilyon ruble bütçe açığı verdi Rusya 5,6 trilyon ruble bütçe açığı verdi 19 Ocak 2026 16:36
Euro Bölgesi’nde enflasyon geriledi Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi 19 Ocak 2026 14:07
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 19 Ocak 2026 11:57
Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı 19 Ocak 2026 10:04
Asya borsaları Trump’ın yeni gümrük vergileri sonrası karışık seyrediyor Asya borsaları Trump'ın yeni gümrük vergileri sonrası karışık seyrediyor 19 Ocak 2026 10:02
Yeni ECB başkan yardımcısı bugün seçilecek Yeni ECB başkan yardımcısı bugün seçilecek 19 Ocak 2026 09:41
Alüminyum üretiminde rekor! Alüminyum üretiminde rekor! 19 Ocak 2026 09:37
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.894,7500 Değişim 207,72 Son veri saati:
Düşük 12706,34 Yüksek 12914,06
Açılış
43,2937 Değişim 0,0345 Son veri saati:
Düşük 43,254 Yüksek 43,2885
Açılış
50,8723 Değişim 0,5993 Son veri saati:
Düşük 50,3805 Yüksek 50,9798
Açılış
6.567,4220 Değişim 110,059 Son veri saati:
Düşük 6483,611 Yüksek 6593,67
Açılış
132,1244 Değişim 4,6108 Son veri saati:
Düşük 128,8713 Yüksek 133,4821
Açılış
BİST En Aktif Hisseler