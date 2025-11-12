CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Commerzbank'tan 2026 için yukarı yönlü revizyon: Altın, gümüş ve bakırda yükseliş bekleniyor

Commerzbank'tan 2026 için yukarı yönlü revizyon: Altın, gümüş ve bakırda yükseliş bekleniyor

Commerzbank, 2026 yılına yönelik emtia tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Alman bankası, altının ons fiyatının 4.200 dolara kadar çıkabileceğini belirtirken, gümüş için 50 dolar, platin için 1.700 dolar ve paladyum için 1.400 dolarlık öngörüde bulundu. Sanayi metalleri için de iyimser beklentiler dile getirildi; alüminyumun ton başına 2.900 dolar, bakırın ise 10.500 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 12 Kasım 2025 09:26

Alman bankası Commerzbank, 2026 yılına yönelik emtia fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, özellikle değerli metallerde güçlü yükseliş öngörürken, altının ons fiyatının gelecek yıl sonunda 4.200 dolara ulaşabileceğini tahmin etti.

Halihazırda ons başına 4.141 dolar seviyelerinde işlem gören altın, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 58 değer kazandı. Commerzbank, gümüşün 50 dolar, platinin 1.700 dolar ve paladyumun ise 1.400 dolara kadar yükselebileceğini belirtti

SANAYİ METALLERİ TAHMİNLERİ DE YUKARI ÇEKİLDİ

Banka, sanayi metallerine yönelik tahminlerinde de güncellemeye gitti. Alüminyum için ton başı fiyat beklentisi 2.600 dolardan 2.900 dolara, bakır içinse 9.600 dolardan 10.500 dolara çıkarıldı.

