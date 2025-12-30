CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Meta, Manus'u satın aldı

Meta, Manus'u satın aldı

Meta Çin merkezli yapay zeka girişimi Manus'u satın aldı.

Oluşturma Tarihi 30 Aralık 2025 09:52

Meta, Çin merkezli yapay zeka girişimi Manus'u bünyesine kattı. Bu hamle, Mark Zuckerberg'in OpenAI ve Google ile rekabet etmek için yapay zekaya milyarlarca dolarlık yatırım yaptığı bir döneme denk geldi.

Manus, araştırma ve otomasyon gibi görevleri minimum komutla bağımsız olarak yerine getirebilen, dijital bir çalışan gibi çalışan genel amaçlı bir yapay zeka ajanı geliştiriyor. Şirket, bu yıl tanıttığı ürünün performansının, OpenAI'ın DeepResearch ajanından üstün olduğunu ileri sürmüştü.

Meta, Manus'un geliştirdiği hizmeti hem işletip hem de ticarileştirecek. Ayrıca, bu teknolojiyi Meta AI başta olmak üzere çeşitli tüketici ve kurumsal ürünlerine entegre etmeyi planlıyor. Anlaşmanın mali detayları ise kamuoyuna açıklanmadı.

Merkezi Singapur'da bulunan Manus, Pekin merkezli Butterfly Effect Technology Ltd Co çatısı altında faaliyet gösteriyor.

İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı 29 Aralık 2025 09:30
Piyasalar yılın son haftasına temkinli iyimserlikle başladı Piyasalar yılın son haftasına temkinli iyimserlikle başladı 29 Aralık 2025 09:09
Çin’den 2026 için mali genişleme taahhüdü Çin’den 2026 için mali genişleme taahhüdü 29 Aralık 2025 09:04
BOJ’dan yeni faiz artışı sinyali: Reel faiz hala çok düşük BOJ'dan yeni faiz artışı sinyali: Reel faiz hala çok düşük 29 Aralık 2025 08:55
Çin’in elektrikli araç ihracatı kasımda arttı Çin'in elektrikli araç ihracatı kasımda arttı 29 Aralık 2025 08:12
Çin’de sanayi şirketlerinin karları kasımda yüzde 13,1 azaldı Çin'de sanayi şirketlerinin karları kasımda yüzde 13,1 azaldı 27 Aralık 2025 16:26
Küresel piyasalar yeni yıla sakin veri gündemiyle girecek Küresel piyasalar yeni yıla sakin veri gündemiyle girecek 27 Aralık 2025 13:31
Fransa ekonomisi kepenk indirmekten ’özel yasa’ ile kurtuldu Fransa ekonomisi kepenk indirmekten 'özel yasa' ile kurtuldu 27 Aralık 2025 13:25
Finansal piyasalarda 2025 böyle geçti Finansal piyasalarda 2025 böyle geçti 27 Aralık 2025 13:21
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı 27 Aralık 2025 10:08
Çin Merkez Bankası, Yuan’da aşırı değer kaybına izin vermeyeceklerini açıkladı Çin Merkez Bankası, Yuan'da aşırı değer kaybına izin vermeyeceklerini açıkladı 26 Aralık 2025 15:41
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 26 Aralık 2025 13:59
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.150,9000 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 11150,9 Yüksek 11150,9
Açılış
42,9641 Değişim 0,0650 Son veri saati:
Düşük 42,9284 Yüksek 42,9934
Açılış
50,7293 Değişim 0,2185 Son veri saati:
Düşük 50,5215 Yüksek 50,74
Açılış
6.025,2680 Değişim 77,344 Son veri saati:
Düşük 5969,937 Yüksek 6047,281
Açılış
103,2878 Değişim 5,5420 Son veri saati:
Düşük 98,2881 Yüksek 103,8301
Açılış
BİST En Aktif Hisseler