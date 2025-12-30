CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Yuan son 2 yılın en üst seviyesinde!

Yuan son 2 yılın en üst seviyesinde!

Yuan, değer kazanmaya devam ediyor. 2023’ten bu yana dolar karşısında 7 seviyesinin altına gerileyen kur, Çin'in yuanın daha fazla güçlenmesine sıcak baktığı yönünde bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Oluşturma Tarihi 30 Aralık 2025 10:08

Yerel piyasada işlem gören yuan, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) düşük günlük referans kuru belirlemesinin ardından dolar karşısında yüzde 0,1 yükselerek 6,9960 seviyesine çıktı. Bu adım, offshore yuanın Aralık sonunda 7 seviyesinin altına gerileyerek değer kazanmasının hemen ardından geldi.

BNY piyasa stratejisti Khoon Chong, "Yabancı sermaye girişleri, büyüme beklentileri ve teknoloji sektörüne yönelik iyimserliğin etkisiyle yuanın değer kazanması daha olası hale geliyor. 2026'da ekonomik toparlanma ve sermaye akışı desteğiyle yuanın güçlü seyri sürebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Yuanın referans oranın etrafında yüzde 2'lik bant içinde işlem gördüğü yerel piyasada değer kazanması, sınırlama bulunmayan offshore işlemlerden daha dikkat çekici olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, Aralık ayında yuanın hızlı yükselişini frenlemek amacıyla devlet bankalarının müdahalelerine daha fazla destek verdi ve iç piyasada daha sıkı kontrol uygulandı.

Pekin, ticaret ortaklarını yatıştırmak amacıyla yuanın kontrollü biçimde değer kazanmasını isterken, sıcak para girişini sınırlamak adına bu süreci kademeli olarak yönetmeyi hedefliyor. PBOC, Aralık sonunda yayımladığı raporunda, kurda aşırı değerlenme riskine karşı tedbirler alırken esnekliğin korunacağını vurgulamıştı.

Singapur merkezli trader Mingze Wu ise "Yuan 7,0 seviyesinin altına hızlı bir şekilde düşerse, bu PBOC'yi harekete geçirebilir. Ancak düşüş kademeli olursa, bu durum merkez bankası açısından kabul edilebilir. Yuanın güçlenmesi için mevcut şartlar PBOC açısından olumlu" dedi.

İlginizi Çekebilir
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 29 Aralık 2025 12:30
Borsada yarınki işlemlerin takası 2 Ocak’ta yapılacak Borsada yarınki işlemlerin takası 2 Ocak'ta yapılacak 29 Aralık 2025 10:30
Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor 29 Aralık 2025 10:06
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 29 Aralık 2025 10:01
Brent petrolün varili 60,87 dolar Brent petrolün varili 60,87 dolar 29 Aralık 2025 09:49
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı 29 Aralık 2025 09:30
Piyasalar yılın son haftasına temkinli iyimserlikle başladı Piyasalar yılın son haftasına temkinli iyimserlikle başladı 29 Aralık 2025 09:09
Çin’den 2026 için mali genişleme taahhüdü Çin’den 2026 için mali genişleme taahhüdü 29 Aralık 2025 09:04
BOJ’dan yeni faiz artışı sinyali: Reel faiz hala çok düşük BOJ'dan yeni faiz artışı sinyali: Reel faiz hala çok düşük 29 Aralık 2025 08:55
Çin’in elektrikli araç ihracatı kasımda arttı Çin'in elektrikli araç ihracatı kasımda arttı 29 Aralık 2025 08:12
Çin’de sanayi şirketlerinin karları kasımda yüzde 13,1 azaldı Çin'de sanayi şirketlerinin karları kasımda yüzde 13,1 azaldı 27 Aralık 2025 16:26
Küresel piyasalar yeni yıla sakin veri gündemiyle girecek Küresel piyasalar yeni yıla sakin veri gündemiyle girecek 27 Aralık 2025 13:31
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.150,9000 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 11150,9 Yüksek 11150,9
Açılış
42,9485 Değişim 0,0650 Son veri saati:
Düşük 42,9284 Yüksek 42,9934
Açılış
50,6994 Değişim 0,2185 Son veri saati:
Düşük 50,5215 Yüksek 50,74
Açılış
6.022,0370 Değişim 77,344 Son veri saati:
Düşük 5969,937 Yüksek 6047,281
Açılış
103,5080 Değişim 5,5420 Son veri saati:
Düşük 98,2881 Yüksek 103,8301
Açılış
BİST En Aktif Hisseler