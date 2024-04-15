Goldman Sachs ons altın için fiyat hedefini yükseltti

Goldman Sachs 2024 yıl sonu için altın fiyat hedefini 2300 dolardan 2700 dolar/ons seviyesine yükseltti. Goldman Sachs yayınladığı raporda, "Fed kesintilerinin yılın ilerleyen dönemlerinde ETF rüzgarını yumuşatacak olası bir katalizör olması, ABD seçim döngüsü ve mali ortamdan kaynaklanan doğru kuyruk riski ile altının yükseliş eğilimi netliğini koruyor" ifadelerini kullandı.



Altınr fiyatındaki yükseliş için, "Çin'in başını çektiği Asya perakende talebi, özellikle Çin'de emlak sektörüne bağlı olarak, ekonomik istikrar ve para biriminin değer kaybetmesine ilişkin korkudan kaynaklanıyor" değerlendirmesini yapan Goldman Sachs, Çin'in daha iyi bir büyüme ortaya koymasını ve Fed'in önemli ölçüde şahinleşmesinin altın için aşağı yönlü riskler olduğunu da vurguladı.