Morgan Stanley’den kritik uyarı: Dolar ve nakit talebi altını baskılıyor

Jeopolitik gerilimler normal şartlarda altına güçlü bir talep getirir. Fakat İran'daki savaşın ardından piyasada beklenen klasik senaryo tam anlamıyla gerçekleşmedi. Banka analistlerine göre altındaki oynaklık yatırımcıların güvenli limandan uzaklaştığını göstermiyor.

Uzmanlar, son fiyat hareketlerinin arkasında iki ana faktör bulunduğunu vurguluyor: ABD dolarındaki değer artışı ve yatırımcıların nakit pozisyonlarını güçlendirme isteği. Bu iki unsur, kısa vadede altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini sınırlayan başlıca etkenler olarak görülüyor.

ÖNCE YÜKSELDİ, ARDINDAN GERİLEDİ

Savaşın başlamasıyla birlikte altın fiyatları ilk etapta sert bir yükseliş kaydetti. Ons altın pazartesi günü 5.260 dolar seviyesine kadar çıktı. Ancak bu yükseliş uzun sürmedi.

Yatırımcıların nakit ihtiyacının artmasıyla birlikte fiyatlar hızla geri çekildi. 3 Mart'ta altın yaklaşık yüzde 3,6 düşüş yaşayarak 5.137 dolar seviyesine geriledi. Güncel verilere göre ons altın yaklaşık 5.165 dolar civarında işlem görüyor. Analistler bu düşüşü piyasanın kısa vadeli bir tepkisi olarak değerlendiriyor.

GÜÇLÜ DOLAR ALTINI BASKILIYOR

Morgan Stanley'e göre altın üzerinde baskı yaratan en önemli unsurlardan biri ABD dolarındaki güçlenme. Savaşın başlamasından bu yana dolar yaklaşık yüzde 1,5 değer kazandı.

Doların güçlenmesinde ise ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentilerindeki değişim etkili oldu. Para piyasalarında yıl boyunca toplam 37 baz puanlık faiz indirimi fiyatlanırken, daha önce bu beklenti 60 baz puan seviyesindeydi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon riskini artırması da Fed'in hızlı faiz indirimi yapabileceği beklentisini zayıflattı. Bu durum doların değer kazanmasına ve altın fiyatlarının kısa vadede baskı altında kalmasına yol açtı.

PİYASA STRESİ SATIŞ GETİREBİLİYOR

Analistlere göre piyasalarda stresin arttığı dönemlerde yatırımcılar likit varlıklarını satarak nakit oluşturma eğilimine girebiliyor. Bu nedenle zaman zaman altın gibi güvenli liman varlıklarında bile geçici satışlar görülebiliyor.

Morgan Stanley, yaşanan bu durumun kalıcı bir değişimden ziyade kısa vadeli bir piyasa refleksi olduğunu değerlendiriyor.

BÜYÜK BANKALAR ALTIN İÇİN İYİMSER

Küresel yatırım bankalarının altın tahminleri ise genel olarak yükseliş yönünde. Morgan Stanley, jeopolitik risklerin devam etmesi halinde altın fiyatının 2026'nın ikinci yarısında 5.700 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Diğer büyük kurumların tahminleri de benzer şekilde güçlü:

Goldman Sachs: 2026 sonunda 5.400 dolar

J.P. Morgan: 2026 sonunda 6.300 dolar

UBS: 2026 içinde 6.000 dolar

Deutsche Bank: 6.000 dolar

Citi Research: Kısa vadede 5.000 dolar

SON YILLARDA GÜÇLÜ GETİRİ SAĞLADI

Altın son yıllarda yatırımcısına dikkat çekici kazançlar sundu. 2026 yılı başından bu yana SPDR Gold Shares fonu yaklaşık yüzde 19 yükselirken, aynı dönemde S&P 500 endeksini takip eden ETF yalnızca yüzde 0,47 artış gösterdi.

2025 yılında altın yüzde 63,68 değer kazanırken, 2024'te ise yüzde 26,66 yükseldi.

Analistler, bu verilerin küresel belirsizliklerin arttığı dönemlerde altının yatırım portföylerinde önemli bir yer tutmaya devam ettiğini ortaya koyduğunu ifade ediyor.