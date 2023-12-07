Ons altın yatay seyrini sürdürüyor

ABD'de dün açıklanan ADP özel sektör istihdam rakamları Fed'in faiz artırımlarına son vereceği ve gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimine gideceği beklentilerini güçlendirse de ons altın yatay seyrini sürdürmesine ilişkin analistler gözlerin ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde olduğunu, veri gelene kadar 2.019 dolar desteğinin üzerinde kalınmaya devam edilmesini beklediklerini ifade ediyorlar.

Yukarıda direncin 2.033 dolar olduğunu belirten analistler, buranın aşılabilmesi hnalinde 2058 dolar seviyesinin hedefleneceğini öngörüyorlar. Aşağı hareketlerde ise destekler 2003 ve 1980 dolarda.