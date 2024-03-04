Ons altın zirveye yakın seyrediyor

Altın fiyatları, geçen hafta ABD ekonomisindeki zayıflamanın Fed'in Haziran ayında faiz indirimine gitme ihtimalini güçlendirmesinin ardından Pazartesi günü iki ayın en yüksek seviyesine yakın seyrediyor.

Powell'ın bu hafta Temsilciler Meclisi ve Senato'da yapacağı sunumlarda faiz indirimi için aceleye gerek olmadığı mesajını tekrarlayacağı beklentilerine rağmen ons altın 2.082,30 dolar seviyesinde yatay seyir izliyor.

Marex analisti Edward Meir, "Altın için temel etken faiz oranı cephesinde neler olacağıdır. Cuma günü altında bir yükseliş gördük çünkü ABD'den gelen bir dizi makro açıklama, anlatıyı Fed'in faiz oranlarını beklenenden daha erken düşürebileceği yönüne taşıdı" dedi.

Piyasalar bu hafta Fed'in Çarşamba günü açıklanacak Bej Kitap raporunu ve Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisini takip edecekler.

Analistler ons altın için direnç olarak 2088 doları işaret ediyorlar. Buranın aşılması halinde 2099 dolar hedeflenebilir. Destek ise 2061 ve 2037 dolar seviyelerinde.