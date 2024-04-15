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Ons altında 'Orta Doğu' etkisi

Ons altın Orta Doğu'daki gerilimden destek almaya devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 15 Nisan 2024 08:59

Son Güncelleme Tarihi 15 Nisan 2024 08:59

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısının ardından Orta Doğu'da tansiyonun düşüp düşmeyeceğinin belirsizliği, İsrail'in saldırıya yanıt vereceği yönündeki açıklamalar ons altın fiyatına destek vermeye devam ediyor.

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, "Jeopolitik riskler ve Fed'in yılın ikinci yarısında faiz oranlarını gevşetme ihtimali bir araya geldiğinde altın bir finansal varlık olarak revaçta kalmaya devam ediyor. Birçok açıdan altın, 2024'te değişen piyasa dinamikleri altında yükselme kabiliyeti göz önüne alındığında 'her duruma uygun varlık' görünümünü alıyor" dedi.

Waterer, "2024'te şimdiye kadar olduğu gibi momentum değerli metalin (altın) tarafında kalmaya devam ederken 2500 dolar daha uygun bir yakın ve orta vadeli hedef gibi görünüyor" değerlendirmesini de yaptı.

Ons altın bu sabah 2372 doların üzerini test etti. Şu sıralarda da Cuma gününe göre yüzde 0,65 artışla 2358,51 dolar seviyesinde.

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