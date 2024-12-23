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Ons altında yükseliş görüldü

Ons altın kısa pozisyon kapatmaların desteğiyle yükseliş gösterdi.

Oluşturma Tarihi 23 Aralık 2024 09:10

Son Güncelleme Tarihi 23 Aralık 2024 09:11

Ons altın, Fed'in önümüzdeki yıl faiz indirimleri konusundaki temkinli duruşu nedeniyle geçtiğimiz hafta yaşanan kayıpların ardından kısa pozisyon kapatmaya dönük alımların desteğiyle bu sabah yükseldi.

Ons altın bu sabah 2627,52 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 2625,25 dolar seviyesinde.

Kedia Commodities'in direktörü Ajay Kedia, "Tatil moduna giriyoruz ve altın esas olarak Cuma günü başlayan kısa pozisyon kapatma işlemlerinden destek aldı ve bazı teknik destekler de var. Altın için 2.595 da iyi bir destek görüyorum ve direnç 2.664 dolarda olacaktır" dedi.

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