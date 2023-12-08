Suudi Arabistan altın üretimini artıracak

Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar Al-Khorayef, yeni bir madencilik yatırım yasasının yürürlüğe girmesinin ardından maden arama faaliyetlerini hızlandıran Suudi Arabistan'ın 2030 yılında altın üretiminin iki kattan fazla artarak yaklaşık bir milyon onsa ulaşmasını beklediğini söyledi.

Bandar Al-Khorayef, dünyanın en büyük petrol ihracatçısının madenlerin araştırılması için yaklaşık 1,7 milyar Suudi riyali (453 milyon dolar) değerinde bir jeolojik araştırma programı başlattığını ve sadece 2023'teki harcamaların 370 milyon riyal (100 milyon dolar) olduğunu söyledi.