Mücevher için altın talebinin de güçlü olduğunu, altın para ve külçeye de yatırımcıların ilgisinin devam ettiğini belirten WGC, Borsa Yatırım Fonları'nın altın pozisyonlarının ise azaldığına işaret etti.

WGC bugün yayınladığı çeyrek dönem raporunda Borsa Yatırım Fonları'nın altın pozisyonlarını azaltmalarının üçüncü çeyrekte spot altın fiyatını yüzde 8 aşağı getirdiğini, bu fiyat düşüşünün mücevher amaçlı altın talebini artırdığını da vurguladı.

Üçüncü çeyrekte küresel altın talebinin 2021'in aynı dönemnine göre yüzde 28 artarak 922 tohdan 1181 tona yükseldiğini belirten WGC, Eylül'de sona eren 12 ayda altın talebinin pandemi öncesi seviyelere toparlandığını da ifade etti.

Üçüncü çeyrekte yapılan alımlarla merkez bankalarının Eylül'de sona eren 12 ayda altın alımlarının 673 ton ile rekor kırdığına dikkat çeken WGC, en çok altın alan merkez bankaları arasında Türkiye, Katar ve Özbekistan'ın olduğunu vurguladı.