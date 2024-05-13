CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere'de işverenlerin ücret artışı planları değişmedi

İngiltere'de işverenlerin ücret artışı planları değişmedi

İngiltere'de işverenlerin gelecek 12 ay için ücret artışı planları değişmedi.

Oluşturma Tarihi 13 Mayıs 2024 09:25

Son Güncelleme Tarihi 13 Mayıs 2024 09:25

Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) tarafından bugün yayınlanan ankete göre, İngiltere'de işletmeler daha yüksek işgücü maliyetlerini üstlenmeye daha az istekliler.

İngiliz işverenler önümüzdeki 12 ay içinde ücretleri yüzde 4 oranında artırmayı bekliyorlar. 3 ay önce yapılan ankette de gelecek 12 ay için ücret artışı benzer bir oranda çıkmıştı. Anket, kamu sektöründeki beklentilerin ise yüzde 3'te kaldığını ortaya koydu.

İngilterede tüketici fiyatları enflasyonu Mart ayında yüzde 3,2'ye geriledi ve İngiltere Merkez Bankası, düzenlenmiş enerji fiyatlarındaki düşüşün ardından Nisan ayında enflasyonun yüzde 2 civarına gerilemesini bekliyor.

"ENFLASYON SORUNLARIMIZI UZATACAK

CIPD işgücü piyasası ekonomisti James Cockett, "İşverenlerin ücret artışı beklentileri salgın öncesi seviyelerin üzerinde kalmaya devam ederken, enflasyon düştükçe ve işgücü piyasası yavaşlamaya devam ettikçe önümüzdeki aylarda ücret artışı planlarını değiştirmelerini bekliyoruz" dedi.

Resolution Foundation adlı düşünce kuruluşu da bugün yayınladığı ayrı bir raporda, enflasyona göre düzeltilmiş ücretlerdeki mevcut artışın sürdürülemez olduğunu belirtti.

Resolution Foundation Araştırma Direktörü Greg Thwaites, "Verimlilik artmadıkça, ücret artışı duracak ya da ücret artışları daha yüksek fiyatlar yoluyla yansıtılacak ve enflasyon sorunlarımızı uzatacak" dedi.

İlginizi Çekebilir
Altın gram fiyatı yükseliş trendini güçlendirdi! Çeyrek, 22 ayar bilezik bugün ne kadar? 10 Mayıs 2024 Altın gram fiyatı yükseliş trendini güçlendirdi! Çeyrek, 22 ayar bilezik bugün ne kadar? (10 Mayıs 2024) 10 Mayıs 2024 15:05
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 10 Mayıs 2024 13:28
Borsa İstanbul’un internet sitesinde Katılım Finans sekmesi açıldı Borsa İstanbul'un internet sitesinde Katılım Finans sekmesi açıldı 10 Mayıs 2024 11:56
Tahvil fonlarına 2021’den bu yana en büyük sermaye girişi Tahvil fonlarına 2021'den bu yana en büyük sermaye girişi 10 Mayıs 2024 11:34
İngiltere ekonomisi resesyondan çıktı İngiltere ekonomisi resesyondan çıktı 10 Mayıs 2024 11:20
Talep artışıyla petrol fiyatları yükseldi Talep artışıyla petrol fiyatları yükseldi 10 Mayıs 2024 10:17
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 10 Mayıs 2024 09:29
Fed üyesi Daly: Fiyat baskılarının hafiflemeye devam ettiğine inancım sürüyor Fed üyesi Daly: Fiyat baskılarının hafiflemeye devam ettiğine inancım sürüyor 10 Mayıs 2024 08:45
Çin’de tüketici enflasyonu yine pozitif bölgede kaldı Çin'de tüketici enflasyonu yine pozitif bölgede kaldı 11 Mayıs 2024 09:29
Araç sahipleri dikkat! 5 gün sonra değişecek! Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar? Araç sahipleri dikkat! 5 gün sonra değişecek! Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar? 10 Mayıs 2024 08:44
BoE üyesi Pill: Daha fazla kanıta ihtiyacımız var BoE üyesi Pill: Daha fazla kanıta ihtiyacımız var 10 Mayıs 2024 08:41
Biden Çin gümrük vergilerine ilişkin açıklama yapacak Biden Çin gümrük vergilerine ilişkin açıklama yapacak 10 Mayıs 2024 08:38
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,00
%0
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
999,27
%-0,0729
ALTIN
999,13
%-0,0868
EURO
1.108,50
%10,85
DOLAR
994,33
%-0,5673
BORSA
1.258,74
%25,8744
ALTIN
1.103,13
%10,3129
EURO
1.119,33
%11,933
DOLAR
1.041,21
%4,1205
BORSA
1.333,39
%33,3394
ALTIN
1.130,93
%13,0933
EURO
1.715,05
%71,5049
DOLAR
2.107,79
%110,7789
BORSA
2.252,73
%125,2729
ALTIN
1.747,60
%74,7597
EURO
BİST En Aktif Hisseler