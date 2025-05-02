ABD borsaları 2 Nisan'daki seviyelerine geri döndü

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez göreve gelmesiyle "Önce Amerika" politikası kapsamında attığı adımlar, ABD pay piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı. Trump'ın "Kurtuluş Günü" olarak adlandırdığı 2 Nisan'da mütekabiliyet esasına dayalı açıkladığı tarifelerin küresel ticareti sekteye uğratacağına yönelik endişelerle piyasalarda risk iştahı belirgin şekilde azaldı.

ABD yönetiminin karşılıklı tarifelerine diğer ekonomilerden gelebilecek olası misillemeler, ticaret savaşının derinleşebileceğine dair korkuları beslerken pay piyasalarında satış baskısı oluşturdu. Trump'ın karşılıklı tarifeleri açıkladığı günü takip eden işlem gününde S&P 500 endeksi yüzde 4,84, Dow Jones endeksi yüzde 3,98 ve Nasdaq endeksi yüzde 5,41 düştü.

O tarihten itibaren, Başkan Trump'ın tarifelere ilişkin sık değişen politikaları ve diğer ülkelerin misilleme açıklamaları, pay piyasalarında dalgalı seyir izlenmesine yol açtı.

2 Nisan'ı 5.668 puanda kapatan S&P 500 endeksi tarife politikalarındaki belirsizlikler ve sık değişen söylemlerin etkisiyle takip eden günlerde 4.821 puana kadar geriledi. Bu seviyelerden yükselişe geçen endeks, dün günü yüzde 0,63 artışla 5.604,14 puanda tamamladı.

Nasdaq endeksi de 2 Nisan'ı 17.601 seviyesinde tamamladı. Nisan ayındaki gelişmelerle 14.784 seviyesine kadar gerileyen endeks, bu seviyeden gelen alımlarla yükselişe geçti ve dün 17.710,74 puana ulaştı.

Dow Jones endeksi ise 2 Nisan gününü 42.225 seviyesinden tamamladı. Geçen ay aynı sebeplerden dolayı 37.965 puana kadar gerileyen endeks, bu seviyeden yükselişe geçti ve dün günü 40.752,96 puanda tamamladı.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN GÜÇLÜ BİLANÇOLARI PİYASALARI DESTEKLEDİ

Teknoloji şirketlerinin güçlü bilançoları, New York borsasını destekledi. Mali takviminde 29 Mart'ta biten üç aylık dönemi 2025 mali yılının ikinci çeyreği kabul eden Apple, bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri bu dönemde yıllık yüzde 5 artışla 95,4 milyar dolara yükseldi. Apple, geçen yılın aynı döneminde 90,8 milyar dolar gelir elde etti.

Amazon'un net satışları da bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 155,7 milyar dolara yükseldi. Şirketin net satışları, geçen yılın ilk çeyreğinde 143,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Amazon'un net karı da yılın ilk çeyreğinde 17,1 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 10,4 milyar dolar net kar sağladı.

Amerikan teknoloji şirketlerinden Microsoft ve Meta'nın geliri de ocak-mart döneminde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Buna göre, Microsoft'un geliri ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak 70,1 milyar dolara yükseldi. Microsoft, geçen yılın aynı döneminde 61,9 milyar dolarlık gelir elde etti.

Şirketin geliri, bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Microsoft'un net karı da aynı dönemde yüzde 18 artışla 25,8 milyar dolara çıktı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta ise 2025'in ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artışla 42,3 milyar dolara yükseldi. Meta, geçen yılın aynı döneminde 36,5 milyar dolar gelir elde etti.

Şirketin bu dönemde sağladığı gelir, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Meta'nın net karı da bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 35 artarak 16,6 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 12,4 milyar dolar kar açıkladı.

Piyasalarda yaşanan bu toparlanmada ABD şirket bilançolarının genel olarak beklentilerin üzerinde gelmesinin de katkı verdiğini belirten analistler, ticaret gerilimlerinin şiddetleneceğine dair endişelerin bir miktar yatışmasının hisse senetlerine yeniden yönelimi teşvik ettiğini bildirdi.