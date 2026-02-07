ABD borsalarında tarihi ralli! Dow Jones ilk kez 50 bin puanı aştı

CANLI BORSA
ABD borsalarında cuma günü tarihi bir eşik aşıldı. Dow Jones Sanayi Endeksi, tarihinde ilk kez 50.000 puan seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırdı.

Oluşturma Tarihi 07 Şubat 2026 15:19

Son Güncelleme Tarihi 07 Şubat 2026 15:20

Endeks, günü yüzde 2,4 artışla 1.207 puan yükselerek 50.115,67 seviyesinden kapattı. Endekste yer alan 30 hisseden 28'i değer kazandı.

Günün en dikkat çeken yükselişleri arasında Nvidia yüzde 7,8, Caterpillar yüzde 7,1 ve 3M yüzde 4,6 prim yaptı.

TEKNOLOJİ VE KRİPTO CEPHESİ TOPARLANDI

Haftanın ilk bölümünde baskı altında kalan teknoloji hisseleri ve kripto paralar, haftanın son işlem gününde güçlü bir toparlanma gösterdi.
Nasdaq Bileşik Endeksi, yüzde 2 artışla 490,63 puan yükselerek 23.031,21 seviyesine çıktı.

Kripto para piyasasında ise Bitcoin yaklaşık yüzde 10 değer kazanarak 70.000 dolar civarında işlem gördü.

Buna karşılık Amazon hisseleri, yapay zekâ yatırımlarına ilişkin artan maliyet endişeleri nedeniyle düşüş yaşadı. Stellantis ise elektrikli araç yatırımlarını azaltacağını duyurmasının ardından 26 milyar dolarlık zarar açıkladı, şirket hisseleri geriledi.

TÜKETİCİ GÜVENİ VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ DESTEK VERDİ

Piyasalardaki iyimserliği destekleyen en önemli başlıklardan biri de makroekonomik veriler oldu.
Michigan Üniversitesi'nin öncü tüketici güveni endeksi, ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Aynı ankette kısa vadeli enflasyon beklentileri yüzde 3,5'e gerileyerek son bir yılın en düşük düzeyi olarak kaydedildi.

Michigan Üniversitesi tarafından yayımlanan ankette, "tüketicilerin enflasyon endişelerinin belirgin şekilde zayıfladığı" vurgulandı.

ENDEKSLERDE HAFTALIK VE YILLIK PERFORMANS

Dow Jones Endeksi haftayı yüzde 2,50 artışla 50.115,67 puanda tamamladı. Endeks;

Seçim gününden bu yana yüzde 18,70,

2025 yemin töreninden bu yana yüzde 15,24,

Tarifelerin açıklandığı tarihten bu yana yüzde 18,69 yükseldi.

52 haftalık dip seviye olan 37.645,59 puana göre yüzde 33,12 artış kaydeden endeks, yılbaşından bu yana yüzde 4,27 prim yaptı.

S&P 500 Endeksi, haftayı yüzde 0,10 düşüşle 6.932,30 puanda kapattı. Günlük bazda ise 133,90 puan artışla yüzde 1,97 yükseldi. Endeks, 27 Ocak 2026'daki 6.978,60 puanlık rekor kapanışın yüzde 0,66 altında bulunuyor.

Nasdaq Endeksi haftayı yüzde 1,84 düşüşle 23.031,21 puanda tamamlarken, son işlem gününde yüzde 2,18 yükseldi. Endeks, 29 Ekim 2025'te görülen 23.958,47 puanlık rekorun yüzde 3,87 altında seyrediyor.

