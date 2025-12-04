ABD'de ISM hizmet endeksi kasımda yükseldi

CANLI BORSA
Endeks kasımda önceki aya kıyasla 0,2 puan artışla 52,6'ya çıktı - S&P Global tarafından açıklanan kasım ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi ise aşağı yönlü revize edilerek 54,1 oldu.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda 52,6'ya çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ISM, kasım ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi kasımda önceki aya kıyasla 0,2 puan artarak 52,6 değerine ulaştı.

Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 52 değerini alması yönündeydi.

Kasımda sektörde büyüme olduğuna işaret eden endeks, ekimde 52,4 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi, kasımda aylık bazda 0,2 puan artışla 54,5'e ve istihdam endeksi 0,7 puan yükselişle 48,9'a ulaştı. Yeni siparişlere ilişkin endeks ise 3,3 puan azalarak 52,9'a indi.

Söz konusu dönemde hizmet sektörünün 12 alt sektöründe büyüme görülürken, 5 alt sektöründe daralma kaydedildi.

Büyüme kaydeden sektörler, perakende ticaret, sanat, eğlence ve rekreasyon, konaklama ve yiyecek hizmetleri, toptan ticaret, sağlık hizmetleri ve sosyal yardım, eğitim hizmetleri, kamu yönetimi, tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık, finans ve sigortacılık, bilgi, profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler ve kamu hizmetleri olarak sıralandı.

İnşaat, gayrimenkul, kiralama ve leasing, madencilik, şirket yönetimi ve destek hizmetleri ile ulaşım ve depolama ise daralma görülen sektörler oldu.

S&P GLOBAL'İN HİZMET SEKTÖRÜ PMI VERİSİNDE AŞAĞI YÖNLÜ REVİZYON

Öte yandan, S&P Global de kasım ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI verisi kasımda bir önceki aya kıyasla 0,7 puan azalışla 54,1'e indi.

Endekse dair öncü veri 55 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI, ekimde 54,8 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da kasımda bir önceki aya kıyasla 0,4 puan azalarak 54,2 değerine geriledi.

Endekse dair öncü veri 54,8 olarak hesaplanmıştı. Bileşik PMI ekimde 54,6 olarak kayıtlara geçmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

