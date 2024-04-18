ABD'ye Şubat'ta net sermaye girişi oldu

ABD Hazine Bakanlığı'nın uluslararası sermaye verilerine göre, Şubat ayında sermaye piyasalarına 51,6 milyar dolar giriş oldu. Bir önceki ayın verisi net 8,8 milyar dolar çıkıştan 30,8 milyar dolar çıkışa revize edildi.

Aynı ayda swap hariç uzun vadeli menkul kıymetlerle 71,5 milyar dolar giriş yaşandı. Bir önceki ayın 36,1 milyar dolar olan net giriş verisi, 14,0 milyar dolar giriş olarak güncellendi.

Swap dahil edildiğinde yabancı yatırımcıların uzun vadeli menkul kıymet net alımları da 71,5 milyar dolar olarak belirlendi. Bir önceki ayın swap dahil net sermaye girişi 36012 milyar dolardan, 14,0 milyar dolar revize edildi.

Yabancı yatırımcılar net 88,8 milyar dolar tutarında ABD Hazine kağıdı alırken, 15,5 milyar dolar tutarında devlet destekli kuruluş tahvil alımı gerçekleştirdiler. Özel sektör tahvilde ise net 36,2 milyar dolar net alım yaptılar.

En büyük portföye sahip Japonya'nın elindeki ABD Hazine tahvil tutarı 1 trilyon 151,5 milyar dolardan 1 trilyon 167,9 milyar dolara yükseldi.

Çin'in tuttuğu tahvil miktarında bir önceki ay yaşanan 18,6 milyar dolar düşüşe Şubat ayında 22,7 milyar dolar daha eklendi; Böylece 797,7 milyar dolar düzeyindeki tahvil miktarı 775,0 milyar dolara indi.

İngiltere'nin elindeki kağıt miktarı 691,2 milyar dolardan 700,8 milyar dolara çıktı.