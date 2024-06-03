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Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

Asya borsalarında Çin hariç pozitif seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 03 Haziran 2024 10:31

Küresel piyasalar, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının yanı sıra ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceği haftaya olumlu seyirle başladı.

Bugün Çin'de Caixin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin beklentileri geride bırakarak yaklaşık son 2 yılın en yükseğine çıktı.

Caixin imalat sanayi PMI mayısta 51,7'ye yükselerek Haziran 2022'den bu yana en iyi performansını kaydetti. İlgili veri, Çin'n ekonomik aktivitesine ilişkin artan endişeleri sınırlı da olsa yatıştırdı.

Öte yandan, Japonya'da açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI 50,4 ile beklentilerin altında kalmasına karşın 50 sınırının üzerinde geldi.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 38.941 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 artışla 2.682 puandan, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 3.078 puandan günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 değer kazancıyla 18.438 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3 artışla 76.242 puanda bulunuyor.

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