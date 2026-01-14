CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

Asya borsalarında, Japonya'da ekonomik teşvik beklentilerinin yükselmesi ve teknoloji hisselerindeki primlerle Çin hariç pozitif seyir izleniyor.

AA

Oluşturma Tarihi 14 Ocak 2026 10:16

Küresel piyasalarda, jeopolitik endişelerin artması, şirketlerin açıkladığı bilançolardan gelen karışık sinyaller ve ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin yasal niteliğine ilişkin mahkemenin bugün bir karar açıklayabileceği öngörüleriyle risk iştahı zayıfladı.

Bu gelişmelere ek olarak, ABD Başkanı Donald Trump, dün, İran ile iş yapan ülkelerin, ABD ile ticaretinde yüzde 25 gümrük vergisi ödeyeceğini ve kararının derhal yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Söz konusu tarife haberinin ardından Çin piyasaları Asya'daki seyirden negatif ayrışırken Çin, İran'ın dış ticaretinde yüzde 30 ile en büyük paya sahip olan ülke olarak biliniyor.

JAPON PİYASALARINDA TEŞVİK BEKLENTİSİ ARTIYOR

Japonya'da erken seçim konusu gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor. Erken seçim olasılığına dair haber akışı, Başbakan Takaichi Sanae'nin parlamentoda daha güçlü bir konum elde edeceği ve bu sayede de hükümetinin daha fazla mali teşvik sağlayabileceği yönündeki beklentileri artırdı.

Ülkede ekonomik istikrarın güçleneceğine ilişkin iyimserlik ve büyümeyi destekleyecek teşvik beklentileri risk iştahının yüksek seyretmesine neden oluyor.

Bölgede Çin ve Japonya arasındaki politik gerilim devam ederken Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, Hint-Pasifik'te askeri baskının normalleşmesi ve ekonominin silahlandırılmasına tepki göstererek Japonya-ABD ittifakının güçlendirilmesini istedi.

Öte yandan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, son dönem Tokyo-Pekin ilişkilerindeki sorunlara dikkati çekerek, bunların, "diyalog yoluyla" çözülmesini umduğunu belirtti.

ABD'NİN ÇİP DÜZENLEMESİ ÇİNLİ YARI İLETKEN ŞİRKETLERİNİN HİSSELERİNİ YÜKSELTTİ

Çin tarafında ise ABD yönetimi, Nvidia'nın H200 çipi ve muadilleri ile daha az gelişmiş yarı iletkenlerin Çin'e ihracatının belirli koşullar altında önünü açabilecek düzenlemeye gitti.

Bu kapsamda, Çin ve Makao'ya çip ihracatı için lisans başvurularında "otomatik lisans reddi" yerine, belirli teknik özelliklerin altındaki ürünler için "olaya özel değerlendirme" modeli getirildi.

Söz konusu haberlerle Çinli çip üreticisi hisseleri de yükseldi. Çinli teknoloji şirketi Cambricon Technologies hisseleri yüzde 1,6, Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketi (SMIC) hisseleri de yüzde 2,1 artış kaydetti.

Öte yandan, Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun ocak sayısını yayımladı.

Raporda, Çin ekonomisinin büyüme tahminlerinde de yukarı yönlü revizyona gidilirken ülke ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 4'ten yüzde 4,4'e ve gelecek yıl için yüzde 3,9'dan yüzde 4,2'ye çıkarıldığı aktarıldı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 yükselişle 54.410 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 artışla 4.723 puandan günü tamamladı. İki endeks de kapanış rekoru tazeledi.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 4.122 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,4 primle 26.958 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,1 kazançla 83.721 puan seviyesinde bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
JPMorgan’ın net karı geriledi JPMorgan'ın net karı geriledi 13 Ocak 2026 16:20
Bitcoin’de kritik sınır: 95 bin dolar eşik olarak takip ediliyor Bitcoin’de kritik sınır: 95 bin dolar eşik olarak takip ediliyor 13 Ocak 2026 16:03
Standard Chartered: Ethereum, Bitcoin’i geride bırakabilir Standard Chartered: Ethereum, Bitcoin’i geride bırakabilir 13 Ocak 2026 16:00
ABD’de küçük işletmelerin ekonomiye bakışı iyileşti ABD’de küçük işletmelerin ekonomiye bakışı iyileşti 13 Ocak 2026 14:50
Umman’da ’Küresel Finans Merkezi’ kurulacak Umman'da 'Küresel Finans Merkezi' kurulacak 13 Ocak 2026 14:09
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 13 Ocak 2026 13:32
Demir cevherinde fiyatlar geriledi: Çinli üreticilerin marjları baskı altında Demir cevherinde fiyatlar geriledi: Çinli üreticilerin marjları baskı altında 13 Ocak 2026 13:17
Almanya’da tarım ürünleri üretici fiyatları geriliyor Almanya'da tarım ürünleri üretici fiyatları geriliyor 13 Ocak 2026 13:02
Japonya’da erken seçim beklentileri ile yen düşüşe geçti Japonya'da erken seçim beklentileri ile yen düşüşe geçti 13 Ocak 2026 11:25
Kakao fiyatlarında düşüş sürüyor Kakao fiyatlarında düşüş sürüyor 13 Ocak 2026 11:06
Brent petrolün varili 63,81 dolar Brent petrolün varili 63,81 dolar 13 Ocak 2026 10:03
MicroStrategy, Bitcoin almayı sürdürüyor MicroStrategy, Bitcoin almayı sürdürüyor 13 Ocak 2026 09:58
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.397,1000 Değişim 44,25 Son veri saati:
Düşük 12396,3 Yüksek 12440,55
Açılış
43,1755 Değişim 0,0283 Son veri saati:
Düşük 43,1476 Yüksek 43,1759
Açılış
50,3358 Değişim 0,0805 Son veri saati:
Düşük 50,255 Yüksek 50,3355
Açılış
6.430,3110 Değişim 81,006 Son veri saati:
Düşük 6358,722 Yüksek 6439,728
Açılış
124,9375 Değişim 6,9091 Son veri saati:
Düşük 120,2011 Yüksek 127,1102
Açılış
BİST En Aktif Hisseler