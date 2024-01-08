CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları geriledi

Asya borsaları geriledi

Asya borsaları, haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Oluşturma Tarihi 08 Ocak 2024 10:09

Son Güncelleme Tarihi 08 Ocak 2024 10:09

Asya pay piyasalarında, Çin'de oyun endüstrisine yönelik daha sıkı düzenlemelerin olacağı düşüncesinin güçlenmesi ve hükümetin ekonomiyi desteklemeye yönelik çabalarının yetersiz olduğu endişesi nedeniyle risk iştahı düşük seyrediyor.

Açıklanan verilere göre, Çin limanlarında taşınan kargo yükü ve konteyner hacmi, 2023'ün 11 ayında önceki yılın aynı dönemine göre artış kaydederken, taşınan birim konteyner sayısı yüzde 4,9, kargo yükü miktarı ise yüzde 8,4 arttı.

Öte yandan, Çin'in ilk yerli üretim kruvaziyeri Adora Magic City'nin ilk ticari seferini tamamladığı bildirildi. Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, yolcu gemisi, 7 gün 6 gece süren seferin ardından dün Şanghay şehrindeki limana döndü.

İlk ticari seferinde 3 binden fazla yolcu taşıyan gemi, 1119 deniz mili (2 bin 72 kilometre) mesafe kat ederek Güney Kore'nin Jeju Adası ile Japonya'nın Nagasaki ve Fukuoka şehirlerindeki limanlara uğradı.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 azalışla 2.570 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,21 düşüşle 2.870 puan oldu.

Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı bulunurken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 azalarak 144,2 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 gerilemeyle 71.593 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 değer kaybıyla 16.195 puanda seyrediyor.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklandı Küresel piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklandı 06 Ocak 2024 11:26
Brezilya’da ticaret fazlası beklentileri aştı Brezilya'da ticaret fazlası beklentileri aştı 06 Ocak 2024 11:11
Ekonomistler 2024’te dünya genelinde daha düşük enflasyon bekliyor Ekonomistler 2024’te dünya genelinde daha düşük enflasyon bekliyor 05 Ocak 2024 16:40
ABD’de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde gerçekleşti ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde gerçekleşti 05 Ocak 2024 16:37
Merkez Bankası rezervleri açıklandı Merkez Bankası rezervleri açıklandı 05 Ocak 2024 16:31
Rekabet Kurumu: Türk şirketlerinin 2023 yılı işlem bedeli 163 milyar lira Rekabet Kurumu: Türk şirketlerinin 2023 yılı işlem bedeli 163 milyar lira 05 Ocak 2024 16:15
Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı 05 Ocak 2024 16:09
Yurt dışında yerleşiklerin portföy girişi 9. haftaya taşındı Yurt dışında yerleşiklerin portföy girişi 9. haftaya taşındı 05 Ocak 2024 16:03
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı 05 Ocak 2024 16:00
Avro Bölgesi’nde üretici fiyatları kasımda düştü Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları kasımda düştü 05 Ocak 2024 14:14
Avro Bölgesi’nde enflasyon yükseldi Avro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi 05 Ocak 2024 14:00
Birleşik Krallık’ta konut fiyatları yükselişini sürdürüyor Birleşik Krallık'ta konut fiyatları yükselişini sürdürüyor 05 Ocak 2024 13:55
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,07
%0,3067
EURO
1.001,34
%0,1338
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
998,91
%-0,1086
ALTIN
1.044,06
%4,4061
EURO
1.034,21
%3,4209
DOLAR
1.021,22
%2,1224
BORSA
1.009,43
%0,9433
ALTIN
1.070,38
%7,0376
EURO
1.044,31
%4,4313
DOLAR
971,19
%-2,8813
BORSA
1.069,30
%6,9298
ALTIN
1.654,02
%65,4021
EURO
1.600,11
%60,0107
DOLAR
1.428,08
%42,8077
BORSA
1.806,55
%80,6547
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler