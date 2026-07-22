CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları geriledi: Orta Doğu gerilimi ve enerji fiyatları piyasaları baskılıyor

Asya borsaları geriledi: Orta Doğu gerilimi ve enerji fiyatları piyasaları baskılıyor

Asya borsalarında teknoloji hisselerindeki toparlanmalara karşın Orta Doğu'daki gerilimin enerji fiyatlarını artırabileceği beklentileriyle Güney Kore hariç negatif bir seyir izleniyor.

Asya borsaları geriledi: Orta Doğu gerilimi ve enerji fiyatları piyasaları baskılıyor
AA

Oluşturma Tarihi 22 Temmuz 2026 09:45

ABD ve İran'ın karşılıklı saldırılarını sürdürmesi ve müzakere sürecine ilişkin somut bir ilerleme kaydedilmemesi fiyatlamaları zorlamayı sürdürürken, yatırımcıların bilanço sezonunda açıklanacak önemli teknoloji şirketlerinin sonuçları öncesinde yapay zeka bağlantılı şirket hisselerine yönelmesi risk iştahını etkiliyor.

Yapay zeka sektörüne yönelik iyimserliklerin devam etmesi bölgedeki yarı iletken hisselerinde yükselişleri destekliyor. Japonya ve Güney Kore'de yapay zeka bağlantılı şirket hisselerinde hızlı yükselişler dikkati çekiyor.

Öte yandan, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 59. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısından gelen haber akışı da yakından takip ediliyor.

Genel oturumun ardından ASEAN ülkelerinin dışişleri bakanları, ABD ile İran arasında yeniden başlayan çatışmalardan endişe duyduklarını belirterek, taraflara azami itidal gösterme çağrısında bulundu.

JAPONYA'DA DIŞ TİCARET AÇIĞI İKİNCİ AYINA TAŞINDI

Makroekonomik veri tarafında ise Japonya'da haziranda dış ticaret açığı ikinci ayına taşındı.

Ülkede ihracat haziranda yüzde 19,3, ithalat yüzde 25,4 arttı. İthalattaki artışın etkisiyle ülkede dış ticaret dengesi 406,9 milyar yen (yaklaşık 2,5 milyar dolar) açık verdi.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükselişle 6.797 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 65.984 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 kayıpla 3.860 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 düşüşle 24.811 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 76.918 puandan işlem görüyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 20 Temmuz 2026 16:46
Borsa günün ilk yarısında değer kazandı Borsa günün ilk yarısında değer kazandı 20 Temmuz 2026 14:01
ABD’de benzin fiyatları yeniden 4 doları aştı: Orta Doğu gerilimi pompa fiyatlarını yükseltti ABD'de benzin fiyatları yeniden 4 doları aştı: Orta Doğu gerilimi pompa fiyatlarını yükseltti 20 Temmuz 2026 12:20
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 20 Temmuz 2026 10:49
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 20 Temmuz 2026 10:04
Asya borsaları düşüşte! ABD-İran gerilimi sürüyor Asya borsaları düşüşte! ABD-İran gerilimi sürüyor 20 Temmuz 2026 09:47
VİOP’ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı 20 Temmuz 2026 09:33
Almanya’da üretici fiyatları Haziran’da arttı Almanya'da üretici fiyatları Haziran'da arttı 20 Temmuz 2026 09:32
Tahvil piyasalarında şahin Fed beklentisi güçleniyor: Yatırımcılar faiz artışına hazırlanıyor Tahvil piyasalarında şahin Fed beklentisi güçleniyor: Yatırımcılar faiz artışına hazırlanıyor 20 Temmuz 2026 09:31
Fed’de faiz artırımı ihtimali yeniden gündemde! Şahin mesajlar piyasaları tedirgin etti Fed’de faiz artırımı ihtimali yeniden gündemde! Şahin mesajlar piyasaları tedirgin etti 20 Temmuz 2026 09:29
Piyasaların gündemi Orta Doğu gerilimi: Brent petrol 12 Haziran’dan bu yana zirvede! Piyasaların gündemi Orta Doğu gerilimi: Brent petrol 12 Haziran’dan bu yana zirvede! 20 Temmuz 2026 09:05
Çin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: LPR oranları 14 aydır değişmedi Çin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: LPR oranları 14 aydır değişmedi 20 Temmuz 2026 08:07
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.974,1400 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 13974,14 Yüksek 13974,14
Açılış
47,2192 Değişim 0,0940 Son veri saati:
Düşük 47,1451 Yüksek 47,2391
Açılış
53,92 Değişim 0,2074 Son veri saati:
Düşük 53,7234 Yüksek 53,9308
Açılış
6.250,7420 Değişim 106,947 Son veri saati:
Düşük 6181,002 Yüksek 6287,949
Açılış
90,0925 Değişim 1,9666 Son veri saati:
Düşük 89,1691 Yüksek 91,1357
Açılış
BİST En Aktif Hisseler