CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi

Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

Oluşturma Tarihi 02 Ocak 2024 10:08

Son Güncelleme Tarihi 02 Ocak 2024 10:08

Analistler, Kızıldeniz'de ABD donanması tarafından Husilere ait botların batırılmasının ardından İran'ın bölgeye savaş gemisi gönderdiğine yönelik haber akışının pay piyasaları üzerinde etkili olduğunu ifade ederek, hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Küresel pay piyasaları, Orta Doğu'da sıcaklığını koruyan jeopolitik risklerle yılın ilk işlem gününe karışık seyirle başlarken, Asya pay piyasalarında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ekonominin karşı karşıya olduğu olumsuzluklara işaret eden konuşması risk iştahını törpüledi.

Dün yeni yıl konuşması yapan Şi, ekonomik aktiviteyi ve istihdam yaratmayı güçlendirme sözü verirken, bazı işletmelerin zor zamanlar geçirdiğini ve insanların iş bulmakta, temel ihtiyaçları karşılamakta zorluk çektiğini kabul etti. Öte yandan, dün Japonya'da yaşanan depremler de dünya gündemine otururken, bugün tatil nedeniyle Japonya piyasalarında işlem gerçekleşmedi. Ayrıca, Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Partinin lideri Lee Jae-myung, Busan'da bir inşaat alanını ziyareti sırasında uğradığı saldırıda boynundan bıçaklandı.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de Caixin imalat sanayi PMI 50,8 ile beklentileri aştı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,57 artışla 2.670 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalışla 3.020 puan oldu.

Dolar/yen paritesi yüzde 0,4 değer kazancıyla 141,4 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 71.690 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,8 düşüşle 16.740 puanda bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Bankacılık sektörünün aktifleri arttı Bankacılık sektörünün aktifleri arttı 29 Aralık 2023 14:43
Küresel kamu borcu bu yıl 97 trilyon dolara ulaştı Küresel kamu borcu bu yıl 97 trilyon dolara ulaştı 29 Aralık 2023 11:11
Küresel piyasalar yeni yıla karışık seyirle başladı Küresel piyasalar yeni yıla karışık seyirle başladı 02 Ocak 2024 09:54
Borsa yeni yıla yükselişle başladı Borsa yeni yıla yükselişle başladı 02 Ocak 2024 10:07
ABD’de talebin güçlenmesi Brent petrol fiyatını yükseltti ABD'de talebin güçlenmesi Brent petrol fiyatını yükseltti 29 Aralık 2023 10:12
Nikkei 225 Endeksi’nden son 10 yılın en büyük yıllık artışı Nikkei 225 Endeksi'nden son 10 yılın en büyük yıllık artışı 29 Aralık 2023 09:03
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 960 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 1 milyon 960 bin liraya geriledi 29 Aralık 2023 16:58
Monex Kanadalı kripto firması 3iQ’nun çoğunluk hissesini satın alacak Monex Kanadalı kripto firması 3iQ'nun çoğunluk hissesini satın alacak 29 Aralık 2023 09:00
G7 liderleri dondurulmuş Rus varlıklarına el konulmasının yasallığını tartışacaklar G7 liderleri dondurulmuş Rus varlıklarına el konulmasının yasallığını tartışacaklar 29 Aralık 2023 08:57
Google tüketici gizliliği davasında uzlaştı Google tüketici gizliliği davasında uzlaştı 29 Aralık 2023 08:50
Moody’s Türkiye raporu için tarih belli oldu Moody's Türkiye raporu için tarih belli oldu 29 Aralık 2023 08:40
Küresel piyasalar yılı karışık seyirle kapatıyor Küresel piyasalar yılı karışık seyirle kapatıyor 29 Aralık 2023 09:19
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.016,41
%1,6407
BORSA
1.012,02
%1,2019
ALTIN
1.002,88
%0,2875
DOLAR
1.002,15
%0,2147
EURO
1.040,20
%4,0197
BORSA
1.021,03
%2,1032
ALTIN
1.024,71
%2,4706
DOLAR
1.043,10
%4,3103
EURO
938,85
%-6,1146
BORSA
1.081,59
%8,1585
ALTIN
1.034,72
%3,4717
DOLAR
1.069,39
%6,9394
EURO
1.421,34
%42,134
BORSA
1.827,31
%82,7306
ALTIN
1.585,41
%58,5405
DOLAR
1.652,50
%65,2504
EURO
BİST En Aktif Hisseler