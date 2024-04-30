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Binance eski başkanına kara para aklama suçlaması

Binance eski başkanı Zhao'nun kara para aklama suçlamasından hapse gönderilmesi bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 30 Nisan 2024 09:03

Son Güncelleme Tarihi 30 Nisan 2024 09:03

ABD'de federal savcıları, eski Binance başkanı Changpeng Zhao'nun bugün kara para aklama suçlamasıyla mahkemeye çıkacağını bildirdi.

İki Hazine kurumu tarafından yürütülen soruşturmalara göre Binance, IŞİD, El Kaide veya Hamas'ın silahlı kanadı gibi hareketlerin para aktarma, aklama işlemlerini engelleyemedi. Zhao suçunu kabul etti.

Federal savcıları, Binance'in eski başkanı Changpeng Zhao'nun kara para aklama suçlamasıyla çıkarılacağı mahkemede hapse gönderilmesini talep ediyor.

Zhao, ABD'li yetkililerle yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak geçen yılın sonlarında dünyanın en büyük kripto para borsası platformundaki görevinden istifa etmişti.

Zhao, ABD'nin kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etmekten suçlu bulundu ve Binance Şubat ayında suçlamaları kapatmak için 4,3 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

Bir mahkeme dosyasına göre savcılar, Zhao'ya 50 milyon dolar para cezası verilmesini ve üç yılını parmaklıklar ardında geçirmesini istiyor.

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