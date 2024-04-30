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Çin'de ekonomik aktivite ılımlı büyüdü

Çin'de ekonomik aktivitede büyüme daha yavaş bir hızla devam etti.

Oluşturma Tarihi 30 Nisan 2024 09:10

Son Güncelleme Tarihi 30 Nisan 2024 09:10

Çin'de imalat ve hizmetler sektörlerinin faaliyeti Mart ayının ardından Nisan ayında da büyüdü. Ancak zayıf iç talep ve durgun seyreden emlak sektörü nedeniyle büyüme hızı yavaşladı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yaptığı ankete göre, ülkenin gösterge imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (imalat PMI) Nisan ayında Mart ayındaki 50,8 puandan 50,4 puana geriledi. Ancak PMI 50 puan olan başabaş seviyesini üzerinde kalarak büyümeye işaret etmeyi sürdürdü. Ekonomistler Nisan ayında imalat PMI'nın 50,3 puan olmasını bekliyorlardı

İmalat PMI'nın büyüme ile daralmayı birbirinden ayıran 50 puanlık sınırın üzerinde kalması, Çin ekonomisinin daha sağlam bir zemin bulabileceğine dair umutları arttırdı.

Alt endeksler arasında Nisan ayı okuması, Mart ayında olduğu gibi hammadde stoku ve istihdamdaki düşüşler tarafından zayıflatıldı.

İmalat dışı PMI ise Nisan ayında. Kasım ayından bu yana ilk kez gerileyerek 1,8 puan düşüşle 51,2 puana indi. Bu düşüşte yemek hizmetleri, emlak ve finans sektörleri etkili oldu. İnşaat faaliyeti ise bir önceki aya göre 0,1 puan artarak 56,3'e yükseldi.

İmalat ve hizmetleri içeren bileşik PMI, Nisan ayında Mart ayındaki 52,7 değerindoen 51,7 puana geriledi.

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