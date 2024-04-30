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Çin'de PMI 14 ayın en belirgin büyümesine işaret etti

Çin'de Caixin bileşik PMI 14 ayın en belirgin büyümesine işaret etti.

Oluşturma Tarihi 30 Nisan 2024 09:05

Son Güncelleme Tarihi 30 Nisan 2024 09:05

En son PMI verilerine göre, Çin imalat sektörü koşullarındaki iyileşme ikinci çeyreğin başlangıcında da devam etti. Yurt dışından gelenler de dahil olmak üzere daha fazla yeni iş girişi Nisan ayında daha hızlı üretim artışını destekledi. Sonuç olarak, imalatçılar satın alma faaliyetlerini ve stok varlıklarını artırdı.

Bununla birlikte, birikmiş işler artmasına rağmen firmalar işe alım konusunda temkinli davranmaya devam etti. Ortalama satış fiyatları da girdi maliyetlerinin artmasına rağmen gerilerken, geleceğe yönelik iyimserlik Mart ayından bu yana azaldı.

İmalat ekonomisindeki faaliyet koşullarının tek rakamlı bir görüntüsünü sunmak üzere Caixin tarafından tasarlanmış bir bileşik gösterge olan mevsimsellikten arındırılmış Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Nisan ayında Mart ayındaki 51,1 puandan 51,4'e yükseldi. Bu, sektörün sağlığında art arda altıncı aylık iyileşmeye işaret ederken, büyüme son 14 ayın en belirgin artışı oldu.

Caixin'in yaptığı değerlendirme şöyle:

"İmalat sektörü büyümesindeki son hızlanmanın temelinde daha iyi talep koşulları yatmaktadır. Gelen yeni siparişler, altta yatan talep koşullarındaki iyileşmeler ve imalatçıların pazarlama çabalarıyla desteklenerek bir yıldan uzun bir sürenin en yüksek hızında artmıştır. Ayrıca, yurt dışından gelen yeni siparişler yaklaşık üç buçuk yılın en hızlı artışını göstermiştir. Panelistlere göre küresel piyasa talebi ikinci çeyreğin başında iyileşti.

Buna karşılık, Çinli üreticiler üretim seviyelerini Mayıs 2023'ten bu yana en hızlı şekilde artırdı, ancak bu yine de ek birikmiş iş yüküne neden oldu. Alt sektör verileri, yatırım malları sektörünün yeni siparişler, üretim ve birikmiş işler ölçütlerinde en hızlı büyümeyi kaydettiğini ortaya koydu. Satın alma faaliyetleri de üretimdeki artışa paralel olarak yükselmiş ve Nisan ayında satın alma stoklarının artmasına katkıda bulunmuştur. Anekdot niteliğindeki kanıtlar, bazı imalatçıların güvenlik stoku oluşturmak için hammadde ve yarı mamul stoklarını da artırdığını ortaya koymuştur. Üretim sonrası stokların seviyesi de Nisan ayında benzer şekilde yükselmiştir. Marjinal olmakla birlikte, bu artış depo mallarında son üç ayda görülen ilk artış oldu.
Artan yeni iş girişleri ve kapasite baskılarına rağmen Çinli imalatçılar işe alımlar konusunda temkinli davranmaya devam etti. İstihdam seviyeleri, yeniden yapılandırma çabaları nedeniyle istifalar ve işten çıkarmalar nedeniyle Nisan ayında sekizinci ay üst üste düştü.

Ayrıca, girdi fiyat enflasyonu Nisan ayında yeniden yükselirken, ihracat ücretleriyle birlikte ortalama ücretler de geriledi. Ortalama girdi maliyetlerinin artış hızı Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyede gerçekleşirken, metal, petrol ve diğer girdi maliyetlerindeki artışlar panelistler tarafından sıklıkla dile getirildi. Ancak artan rekabet ve satışları desteklemeye yönelik promosyon çabaları Çinli üreticilerin fiyatlandırma gücünü sınırladı.

Son olarak, Çinli imalatçılar arasındaki duyarlılık ikinci çeyreğin başında olumlu kalmaya devam etti ve firmalar ekonomik koşullar iyileştikçe satışların artabileceği konusunda umutlu olmaya devam etti. Bununla birlikte, artan maliyetler ve artan rekabete ilişkin endişeler nedeniyle güven seviyesi Mart ayından bu yana dört ayın en düşük seviyesine geriledi."

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