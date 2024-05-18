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Rus mahkemesi İtalyan merkezli bankanın varlığına ihtiyati tedbir koydu

Rusya’da bir mahkeme, İtalya merkezli UniCredit bankasına ait 463 milyon euro değerindeki varlığa ihtiyati tedbir koydu.

Oluşturma Tarihi 18 Mayıs 2024 09:51

Son Güncelleme Tarihi 18 Mayıs 2024 09:51

St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi Tahkim Mahkemesi, Gazprom'a ait RusKhimAlians şirketinin UniCredit aleyhine açtığı davayı gördü.

UniCredit'e ait 463 milyon euro değerindeki varlığa ihtiyati tedbir koyulan mahkeme kararına göre, söz konusu varlık bankanın hesaplarında bulunan menkul kıymetler, gayrimenkuller ve fonlardan oluşuyor.

RusKhimAlians daha önce de Deutsche Bank ve Commerzbank aleyhinde de davalar açmıştı. UniCredit, Almanya'nın Linde firmasıyla birlikte Rusya'da kurulacak doğalgaz işleme tesisi inşaatına ilişkin yaptırımlar nedeniyle feshedilen sözleşmenin garantörleri arasındaydı.

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