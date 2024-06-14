Fitch: ABD'nin borç yükünü artırmaya devam edecek

Fitch Ratings, büyük faiz dışı açıklar ve daha yüksek faiz maliyetlerinin, Kasım ayındaki seçimlerden sonra, kim kazanırsa kazansın, ABD'nin borç yükünü artırmaya devam edeceğini söyledi.

Fitch, "Büyük Açıklar Kasım Seçimlerinden Sonra ABD'nin Borç Yükünü Artıracak" başlığı ile yayınladığı raporda, "Muhtemelen bölünmüş bir hükümet politika oluşturmayı zorlaştırmaya devam edecek ve şu anda önemli mali zorlukların üstesinden gelmek için çok az siyasi iştah olduğuna inanıyoruz. Kamu borç dinamikleri ve yönetişimdeki eğilimler ABD'nin kredi notu yörüngesini şekillendirmeye devam edecektir" değerlendirmesini yaptı.

BORÇ TAVANININ YIL SONUNDA ASKIYA ALINACAĞINA İNANIYORUZ

Mali konuların bir sonraki yönetimin erken dönemlerinde odak noktası haline geleceğini öngören Fitch, "Biz 2025 mali yılı ödeneklerinin 2025 yılı başına kadar çözülemeyeceğine ve borç tavanının yıl sonunda askıya alınacağına inanıyoruz. Yeni Kongre'nin yapısı, bu sorunların ne kadar hızlı ve sorunsuz bir şekilde çözüleceği konusunda çok önemli olabilir" dedi.

"Tarih, seçimleri kimin kazandığından bağımsız olarak vergi indirimlerinin uzatılması yönünde baskı olacağını göstermektedir" ifadelerini kullanan Fitch, "Bu nedenle, temel varsayımımız 2025 sonunda sona erecek 2017 vergi indirimlerinin çoğunun uzatılmasıdır. Sosyal güvenlik ve Medicare fonlarının sırasıyla 2033 ve 2036 yıllarında tükenmesi beklenirken, hiçbir başkan adayı anlamlı bir hak reformunu savunmamıştır" açıklamasını yaptı.

Fitch, orta vadeli nominal GSYH büyümesinin %3,7'ye yakın olmasını ve ortalama nominal efektif faiz oranlarını (%3,4) aşmasını beklediklerini, ancak yüksek faiz dışı açıklar, bunun genel hükümet borcunu istikrara kavuşturmayacağı anlamına geldiğini belirtti.

Fitch raporunda şu değerlendirmelerde yer verdi:

"Artan kamu borcu seviyeleri önümüzdeki beş yıl boyunca önemli bir derecelendirme hassasiyeti olsa da, mevcut dengeleyici güçlü yönler, ABD notunun artan borç/GSYİH oranını absorbe etmek için diğer 'AA' kategorisindeki ülkelere göre daha fazla toleransa sahip olduğu anlamına gelmektedir"