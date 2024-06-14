IMF'den Arjantin'e kredi onayı

IMF İcra Kurulu, Arjantin'in 44 milyar dolarlık programının son gözden geçirmesini onaylayarak 800 milyon dolarlık dilimin ödenmesinin önünü açtı.

'MİLEİ'NİN EKONOMİK PROGRAMI ALKIŞLANDI'

IMF yetkilileri, ülkeyi yeni bir durgunluk tehdidi altında olsa da, Milei'nin aylık enflasyonu beş ay üst üste düşüren ekonomik programını alkışladı. Milei bu hafta İtalya'da düzenlenecek olan G7 zirvesi sırasında IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile bir araya gelmeyi planlıyor.

Milei, IMF'den ya da başka bir yerden gelecek yeni fonun, Arjantin'in 2020'deki devlet borçlarının yeniden yapılandırılmasından bu yana ilk kez uluslararası borç piyasalarına dönebilmesi için gerekli politika adımları olan döviz kontrollerini ne kadar çabuk kaldırabileceği ve sermaye kısıtlamalarını ne kadar çabuk kaldırabileceği açısından kritik öneme sahip olacağını söylüyor.