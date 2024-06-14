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UBS Pekin destekli bir fonla görüşmelere başladı

UBS Group AG, Credit Suisse'in Çin girişiminin satışı konusunda Pekin destekli bir fonla görüşmelere başladı.

Oluşturma Tarihi 14 Haziran 2024 08:40

Son Güncelleme Tarihi 14 Haziran 2024 08:46

UBS Group AG, Credit Suisse'in Çin girişiminin satışı için Beijing State-Owned Assets Management Co. ile anlaşma konusunda özel görüşmeler yürüttüğünü belirten kaynaklar, nihai kararın bu ayın sonuna kadar verilebileceğini söylediler.

HİSSELERİNİN TAMAMINA SAHİP OLACAK

Kaynaklara göre, müzakere edilen anlaşma Credit Suisse Securities China Ltd hisselerinin çoğunluğunun Beijing State-Owned Assets Management Co'ya satılmasını, ardan Beijing State-Owned Assets Management Co'nın UBS Securities Co. şirketindeki %33'lük hissesinin UBS tarafından satın alınmasını içeriyor. Anlaşma gerçekleşir ise UBS, UBS Securities Co'nun hisselerinin tamamına sahip olacak.

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